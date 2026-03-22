حزبوڵڵا وە درۆن و مووشەک پەلامار گردەوبوین سەربازەیل ئیسرائیلی لە سنوور دەێد

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک جەنگاوەرەیلی زنجیرە پەلاماریگ ئەنجام دانە و بنکەیل سەربازی و گردەوبوین گردەوبوین سەربازەیل سوپای ئیسرائیلی لە سنوور لوبنان کردنەسە ئامانج، یەیش هاوەختە وەگەرد بەرزەوبۊن جەنگ لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوەڕاس.

حزبەگە لە بەیاننامەیل سەربازی وت: "جەنگاوەرەیلی گردەوبوین سەربازەیل ئیسرائیلی لە شوون 'حانیتا' وەرانوەر ئاوای سنووری 'عەلما شەعب'، وەکارهاوردن بڕیگ درۆن خوەیکوش کردنەسە ئامانج".

وتیش: "ئەرکەیلی پەلاماردان نیشتەجیگەی 'دیشۆن' وە بڕیگ مووشەک، و گردەوبوینیگ ترەک لە نیشتەجیگەی 'ئەفیفیم' وە درۆنەیل خوەیکوش گردیەسەو".

هەرلیوا حزبەگە راگەیان: "پەلاماریگ ترەک ئەنجام دانە وەبان گردەوبوین سەربازەیل ئیسرائیلی لە ناوچەی 'خەربەی مەنارە' وەرانوەر ئاوای 'حۆلا' وە مووشەک".

بەیاننامەگە دووپات کرد ک "ئی کارەیلە ئەرا وەرگری لە لوبنان و گەلەگەی تیەێد، و لە چوارچیوەی ئەو ئاگادارییەیلە بۊ ک حزبەگە دایە چەن نیشتەجێیگەیگ لە باکوور فەڵەستین داگیرکریاگ، لەناو بەرزەوبۊن ئاڵووزییەیل لە ناوچەگە".