‏حزبولڵا 15 موشەک وەشنێد و ئیسرائیل ئاگاداری دەێد ئەرا چووڵکردن ئاوایەیل باشوور لوبنان

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏بەرەی لوبان ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، گرژی نوویگ وەخوەی دی وەرد پەلامارەیل ناوەین هەردووگ لا، و سوپای ئیسرائیل ئاگاداری بڵاوکرد لەبان چووڵکردن شمارەیگ ئاوای لە باشوور لوبنان دا.

‏رادیۆی سوپای ئیسرائیل لە سەرچەوەیل سەربازی راگەیان، حزبولڵا نزیکەی 15 مووشەک وەرەو باکوور ئیسرائیل وەشانیە لە دویەشەوەو تا ئیسە، دیاریکرد لە وەخت شەوەکی فراوانتر بویە ناوچەی میرون لە قویلی جەلیل باڵا گردیەسەو.

‏لە وەرانوەر ئەوە، ئاژانس خەوەری لوبنانی خەوەردا کڵ فرۆکەیل ئیسرائیلی پەلامار شارەیل جەمیجمە و دگبین و بەلات لە باشوور لوبنان دانە.

‏سوپای ئیسرائیل هووشداری دا وە دانشتگەیل سێ ئاوای لە باشوور لوبنان، بایەسە ناوچەگە چووڵ بکەن وەرەو ناوچەی باشوور زەهرانی بچن.

