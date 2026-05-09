حزبولڵا و ئیسرائیل جار ترەک دەسوە جەنگ کەن

حزبولڵای لوبنانی، رووژ شەممە، راگەیان کە چەن گردەوبوینیگ ئیسرائیلی کردیەسە ئامانج، لە وەرانوەریش هیزە ئیسرائیلییەیل چەن ناوچەیگ لە باشوور لوبنان کردنە ئامانج.

حزبولڵا لە بەیاننامەیگ وت: گردەوبوینیگ ئیسرائیلی وە گولەی تووپخانەیی لە ناوچەی رەشاف لە باشوور لوبنان کریاسە ئامانج.

لەلای خوەییش، رادیۆی سوپای ئیسرائیلی خەوەردا کە فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان ئاسمان لە لوبنانەو بڕیە ئەرا پەنجەمین جار لەوەخت وەسانن تەقەکردن و خریاسە خوارەو وەبی زەخمداری.

وتیش: ئەو درۆنە کە لە موتەلە کەفتە خوارەو وەبی وەکارخستن زەنگەیل هوشداری، بڕیگ تەقەمەنی و ریشاڵەیل بینایی هەڵگردگە، وەگەرد ئەوەیش، میدیایەیل راگەیانن خەوەردان کە دوو پەلامار ئیسرائیلی ناوچەی بورج رەحاڵ لە باشوور لوبنان کردنە ئامانج، و دیاری کردن کە پەلاماریگ لە فرۆکەی بێفڕۆکەوان ئیسرائیلی ترەک ناوچەی جبشیت لە باشوور لوبنان کردە ئامانج.

لەلای خوەییش، وەزارەت تەندروسی لوبنانی، راگەیان کە هاووڵاتییگ سووری شەهید بویە و دۊیەتەگەی زەخمدار بویە وە پەلامار درۆنیگ ئیسرائیلی لە نەبەتیە.

سوپای ئیسرائیلی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو شەممە، پەلامارە ئاسمانییەیل و تووپخانەییەگەی لەبان ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور لوبنان خەسەو کرد، وە ئامانجگردن شمارەیگ لە ناوچەیل لە هەردگ پارێزگای نەبەتیە و سوور.

سوپای ئیسرائیلی، شەوەکی شەممە، هووشدارییگ پەلە ئەرا چووڵکردن داگە دانیشتگەیل 9 ناوچە لە باشوور لوبنان و دۊرکەفتن ئەرا دویرییگ کە کەمتر نەوود لە یەک کیلۆمەتر، ئەوەیش هاوەخت وەگەرد گورزەیلیگ ئاسمانی کە لە چەن سەعاتیگەو لەوەرە جیوەجی کریەین.

هوشداری سوپای ئیسرائیلی، ئەو دانیشتگەیلە لە لوبنان گردەو کە لەی ناوچە و ئاوایەیلە هەن: تەیر دوببا، عەباسیە، بورج رەحاڵ، مەعرووب، باریش، ئەرزوون، جەنناتا (سوور)، زەراریە، عەین بەعال.