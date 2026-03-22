حزبولڵا چەن ناوچەیگ لە گردەوبوین سەربازەیل ئیسرائیلی کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز - بەیرووت

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک چەن پەلاماریگ مووشەکی رفتیگ ئەنجام داگە ئەرا بان بنکە و شوون گردەوبوین سەربازەیل سوپای ئیسرائیل لە کڕەیل نوای سنوور لوبنان.

وەپەی بەیاننامەیل جیاوازیگ لە حزبولڵا، شوون گردەوبوین سەربازەیل ئیسرائیلی لە پڕۆژەی "تەیبە" ئەرا سێیەم جار کردیەسە ئامانج، لە چوارچیوەی زنجیرە پەلامارەیل وەردەوام.

وەگورەی بەیاننامەگە، شوون گردەوبوین سەربازەیل لە شار "خیام" لە باشوور لوبنان، و لە ناوچەی "جەل حەمار" لە باشوور ئاوای "عەدیسە" لە سنوور، بێیگە لە بنکەی "مەرج" وەرانوەر ئاوای "مەرکەبا" پەلامار دریاس.

ئی پەلامارەیلە لە وەختیگ تیەن ک ئاڵۆزییەیل لە کڕەیل باشوور بەرزەو بۊنە، هاوەخت وەگەرد بەردەوامبۊن جەنگ ناوەین ئیسرائیل و ئیران.