حزبولڵا: کۆمپانیای پیشەسازیی ئاسمانی ئیسرائیلی و بنکەی کۆنتڕۆڵ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان "گیڤا"کردیمنە ئامانج

شەفەق نیوز - بەیروت

حزبولڵای لوبنان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە بارەگای پیشەسازیی فڕۆکەوانیی ئیسرائیل و بنکەی کۆنترۆڵکردن فڕۆکەی بێفڕۆکەوان گێڤای کردیەسە ئامانج.

حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: "ساعەت 2:00 شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، جەنگاوەرەیلکان بارەگای پیشەسازیی ئاسمانی ئیسرائیلی لە دڵ فەلەستین داگیریای کردنە ئامانج، وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان".

لە بەیاننامەیگ ترەک، حزبەگە وتیش: "ساعەت 3:30 شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، بنکەی کۆنترۆڵکردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل گێڤا لە خوەرهەڵات شار سەفێدی داگیرکریای وە مووشەکیگ کریاسو ئامانج".

حکومەت لوبنان وە سەرۆکایەتی نەواف سەلام، رووژ دووشەممە، قەیەغەکردن چالاکییە سەربازییەیل حزبوڵای لوبنان راگەیان و وە نایاسایی و پێشێلکردن بڕیارەیل حکومەت لوبنان دادەی قەڵەم.

لەلاییگ ترەک، یسرائیل کاتز، وەزیر وەرگری ئیسرائیل هەڕەشە کرد وە پەلاماردان نەعیم قاسم، سکرتێر گشتیی حزبوڵای لوبنان و وە "ئامانجیگ رەوا" لە لیستیگ دانا کە ئەرا کوشتن ئامادەکریاس.