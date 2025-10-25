حزبولڵای لوبنان: قەت واز لە چەک نیاریمن

شەفەق نيوز- بەيروت

مەحمود قماتی، جیگر سەرۆک ئەنجومەن سیاسی لە حزبولڵا، ئمڕوو شەممە، دووبارە دووپات کرد لەبان ئەوە کە چەک حزبەگە وەدەس نیەن.

قماتی لە وتاریگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوژمن رووژانە پەلامار ئیمە دەێد، و گشت زوورەیل ئەمریکا و ئەوروپا کاریگەری لەبانمان نەیرن.

هەمیش باس بڕیار ناودەوڵەتی 1701 کرد، کە وت: حزبولڵا وەو بڕیارە پابەند بوی وەلێ ئیسرائیل پابەند نەوی، هەرچەن ئەمریکا و فەرەنسا هانە ناو ئەو رێککەفتنە، نەتوەنست وسانن کارەیل دوژمنایەتی لەبان دوژمن بچەسپنێد.

جی باسە کە رووژنامەی "لوفيغارو" فەرەنسی، وەرجەیە دووپات کرد کە حزبولڵا ئیرنگە وەشیوەیگ نیمچە تەواویگ لەژیر زەوی کار کەێد.

وتیش: حزبەگە دووارە قەوارەی سەرکردایەتی و هاز سەربازی خوەی وەشیوەیگ نا ئاشکرا دروس کەێد، دیاری کرد کە دویای ساڵیگ لە ئۆپراسیۆن بەیجەر ئیسرائیلی، کاریان وەتەواوی نائاشکرا وەڕیەو چوود، تا جاریگ ترەک رزەیل حزبولڵا رێکبخەن.

لە مانگ ئاب گوزەشتە، حکومەت لوبنان بڕیار دا چەک لە حزبولڵا بسینێدەو، کە سوپای لوبنان پلانیگ لە پەنج گام دانا تا بیچکەی بکەێد، لە گامیگ کە ئەو حزبە کە لە ئیرانەو پشتگیری کریاس رازی وەو بڕیارە نەوی، و وە گوناه دادەی قەڵەم.