حزبولڵا پەلامارەیل موشەکی ئەرا بان شوونەیل و ئاوایەیل نیشتەجیبوین ئیسرائیلی جیوەجی کەێد

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن چەن پەلاماریگ موشەکی راگەیان کە شوونەیل سوپای ئیسرائیلی و ژیرخانەیل لە ئاوایەیل نیشتەجیبوین لە باکوور فەلەستین داگیرکریاگ کردنەسە ئامانج.

حزبەگە لە زنجیرەیگ بەیاننامە دیاری کرد کە ئەو پەلامارەیلە هەردوگ ئاوای نیشتەجیبوین ئەڤیڤیم و یەرئۆن لە جەلیل لەخوەی گردیە، بیجگە لە ئاوای نیشتەجیبوین مەعالۆت تەرشیحا، وە ئامانجگرتن ژیرخان دوشمن ئیسرائیلی.

هەرلیوا حزبەگە خەوەر دا لە جیوەجیکردن پەلاماریگ وە مووشەک ئەرا بان بنکەی میرۆن ئەرا چەودیاریکردن و وەڕێوەبردن ئۆپەراسیۆنەیل ئاسمانی لە باکوور فەلەستین داگیرکریاگ، یەیش جویر وەڵامیگ ئەرا دەسدرویژییەیل ئیسرائیلی وەبان ناوچەیل باشوور لوبنان.

کەناڵ 12ی ئیسرائیلی، دۊەکە شەممە، لە سەرچەوەیلیگ لە سوپای ئیسرائیلیەو راگەیان کە حزبوڵڵا توانا دیرێد رووژانە 200 ئۆپەراسیۆن ئەرا ماوەی 5 مانگ جیوەجی بکەێد.

یەیش لە وەختیگ تێد کە ئیران کەفێدە وەر پەلامارەیل سەربازی ئەمریکی و ئیسرائیلی ئەرا دووەم مانگ لەبان یەک، دویای ئەوەگ لە جەنگیگ لەناوەین تاران و تەلئەبیب ئاڵشت بوی ئەرا جەنگیج هەرێمی واز کە لیکەفتەیلی رەسیە عراق و لوبنان و سوریا و کەنداو، لە ناوڕاس رخەیل پەرەسەنین لەبان ئاسایش وزە و دەریاوانی و سەقامگیری لە ناوچەگە.