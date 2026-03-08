حزبولڵا پەلامار شار نەهاریا و سەربازگەی دەریاوانی حەیفا لە ئیسرائیل دەێد

شەفەق نيوز- بەيروت

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان شار نەهاریا و سەربازگەی دەریاوانی حەیفا لە ئیسرائیل راگەیان، ئەوەیش لە چوارچیوەی وەڵامدان گورزەیل ئیسرائیل لەبان ناوچەیل لوبنان.

حزبەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەنگاوەرەیل ئیمە لە ساعەت 12:10 دویای نیمەشەو، پەلامار شار نەهاریا لە باکوور ئیسرائیل دانە وە بڕیگ درۆن، ئەوەیش ئەرا دویەم جار لە ماوەی ساعەتەیل دویایین.

وتیش: هەمیش پەلاماریگ مووشەکی لە ساعەت 12:00 نیمەشەو جیوەجی کردن لەبان سەربازگەی دەریاوانی حەیفا وە بڕیگ مووشەک.

دیاری کرد کە ئەو دوو پەلامارە لە وەڵامدان لەبان ئەو گورزەیل ئیسرائیلە تیەن لەبان دەیان شار و ناوچەیل لوبنان، لەناویان زاحیەی باشوور بەیروت پایتەخت.

ئی پەلامارەیلە لە سای بەرزەوبوین جەنگ لە بەرەی لوبنان و ئیسرائیل لەی رووژەیل دویاییە.