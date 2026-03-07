حزبولڵا پەلاماردان شوینەیلیگ لە ئیسرائیل راگەینێد

شەفەق نيوز- بەيروت

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو شەممە، پەلاماردان شوینیگ وەناو بیلات و سەربازگەی داوود باکوور ئیسرائیل راگەیان.

حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: جەنگاوەرەیل لە ساعەت 09:45 شەوەکی، پەلامار پایگای بیلات لە باشوور لوبنان وە چەک مووشەکی دانە.

وتیش: هەمیش لە ساعەت 13:00ی نیمەڕو ئمڕوو، وە مووشەک پەلامار بارەگای فەرماندەیی ناوچەی باکوور لە سوپای ئیسرائیل (سەربازگەی داوود) لە باکوور خوەرهەڵات شار سەفەد دانە.

حزبەگە وتیش: ئی دوو پەلامارە لە وەڵامدان پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان چەن ناوچەیگ لە لوبنان لەی ماوەی دویاییە تیەێد.

هەرلیوا، وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو شەممە کوشیان 41 کەس و زەخمداری 40 کەس ترەک وە گورزەیل ئیسرائیل لە ناوچەی نەبی شیت و ناوچەیل دەورگردی لە ناوچەی بیقاع راگەیان.

وەزارەتەگە وتیش: 6 کەس کە 4 مناڵ لەناویان بویە وە گورز ئیسرائیل لە ناوچەی شمستار لە بیقاع خوەرھەڵات لوبنان کوشیانە.