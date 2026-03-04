حزبولڵا پەلاماردان دوو سەربازگەی ئیسرائیلی راگەینێد

شەفەق نيوز- بەيروت

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو چوارشەممە، پەلاماردان دوو سەربازگەی ئیسرائیلی راگەیان، یەکیگیان دەریاوانیە و ئەوەکە 120 كم لە سنوور لوبنانەو دویرە، لە وەختیگ دەنگ فیکەی هوشداری لە قودس و تەل ئەبیب ژنەفیا.

حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: وە درۆن پەلامار سەربازگەی دەریاوانی حەیفا داگە، هەمیش وە درۆنەیل پەلامار سەربازگەی تەل هشومير ئیسرائیلی دا 120 كم لە سنوور لوبنان.

هەرلیوا، بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل وت: فیکەی هوشداری لە قودس و تەل ئەبیب گەورە کوتیا، وەبی ئاشکراکردن هویردەکاریەیل.

وەرجەیە، حزبولڵا پەلاماردان بارەگای کۆمپانیای پیشەسازی ئاسمانی ئیسرائیل و سەربازگەی "گيڤا" ئەرا کۆنتڕوڵکردن درۆنەیل راگەیان.