حزبولڵا پەلاماردان دوو سەربازگەی ئیسرائیلی راگەینێد

حزبولڵا پەلاماردان دوو سەربازگەی ئیسرائیلی راگەینێد
2026-03-04T15:01:29+00:00

شەفەق نيوز- بەيروت 

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو چوارشەممە، پەلاماردان دوو سەربازگەی ئیسرائیلی راگەیان، یەکیگیان دەریاوانیە و ئەوەکە 120 كم لە سنوور لوبنانەو دویرە، لە وەختیگ دەنگ فیکەی هوشداری لە قودس و تەل ئەبیب ژنەفیا. 

حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: وە درۆن پەلامار سەربازگەی دەریاوانی حەیفا داگە، هەمیش وە درۆنەیل پەلامار سەربازگەی تەل هشومير ئیسرائیلی دا 120 كم لە سنوور لوبنان.

هەرلیوا، بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل وت: فیکەی هوشداری لە قودس و تەل ئەبیب گەورە کوتیا، وەبی ئاشکراکردن هویردەکاریەیل.

وەرجەیە، حزبولڵا پەلاماردان بارەگای کۆمپانیای پیشەسازی ئاسمانی ئیسرائیل و سەربازگەی "گيڤا" ئەرا کۆنتڕوڵکردن درۆنەیل راگەیان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon