حزبولڵا گردەوبوینیگ ئەرا سەربازەیل ئیسرائیلی کەێدە ئامانج و هوشداریی وە چووڵکردن ئاوایەیلیگ لە باشوور لوبنان
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
حزبولڵای لوبنان، رووژ جمعە، راگەیان کە گردەوبوینیگ ئەرا ماشینەیل و سەربازەیل سوپای ئیسرائیلی لە ناوچەی بەیادە لە باشوور لوبنان وە بڕیگ لە فڕۆکە بێفڕۆکەوانە پەلاماردەرەیل کردیەسە ئامانج.
لە وەرانوەر ئەوە، رووژنامەی "هارتس" لەزوان سوپای ئیسرائیلی وت: ئەفسەریگ و سەربازیگ لە جەلیل بانین زەخمدار بوین وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە حزبولڵا وەشانیەیەی و ماشینیگ کردە ئامانج.
سوپای ئیسرائیلی، هوشدارییگ زویوەزوی دەرکرد ئەرا دانیشتگەیل ئاوای حەبووش لە باشوور لوبنان ئەرا چووڵکردنی و دۊرکەفتن ئەرا مەودایگ کە لە هەزار مەتر کەمتر نەوود.
لە لای خوەییش، مدووەیل راگەیاننەگە ئاشکرا کرد کە پەلاماریگ ئیسرائیلی ناوچەی زۆتەر خوەرئاوا لە قەزای نەبەتییە لە باشوور لوبنان کردە ئامانج.
سوپای ئیسرائیلی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو جمعە، راگەیان کە 40 شوین سەروە حزبولڵا کردیەسە ئامانج و وەرپەرچ فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل داگە.