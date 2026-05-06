حزبولڵا جیوەجیکردن 10 ئۆپراسیۆن دژوە سوپای ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان راگەیەنێد

حزبولڵای لوبنانی، رووژ چوارشەممە، جیوەجیکردن 10 ئۆپراسیۆن سەربازی وە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل و گولە تووپەیل راگەیان کە گردەوبوین و ماشینەیل و شوینەیل سوپای ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان کردنە ئامانج.

حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: جەنگاوەرەیلی 4 گردەوبوین ئەرا سەربازەیل سوپای ئیسرائیلی لە شارۆچکەی بەییازە کردنە ئامانج، کە جیوەجیکردن 3 پەلامار وەخوەیەوە دی، بیجگە شارۆچکەی ناقوورە وە وەکارهاوردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل و گولەی تووپەیل.

وتیش: 4 ماشین سەربازی ئیسرائیلی وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل لە شارۆچکەیل دێر سریان و حەولا و قەوزەح و تەیبە کریانە ئامانج.

لە وەرانوەریش، سوپای ئیسرائیلی، راگەیان کە دوو سەرباز زەخمدار بوینە لەئەنجام کەفتن دوو فرۆکەی بێفڕۆکەوان کە حزبولڵا لە باشوور لوبنان وەشانیە.

هەرلیوا، شەش کەس کوشیان و کەسەیلیگ ترەک زەخمداربوینە، وە پەلاماریگ ئاسمانی ئیسرائیلی لەبان خوەرهەڵات و باشوور لوبنان.

ناوەند ئۆپراسیۆنەیل فریاکەفتن تەندروسی سەروە وەزارەت تەندروسی گشتی لە بەیاننامەیگ وت: پەلاماریگ ئیسرائیلی لەبان شارۆچکەی زەلایا لە بیقاع خاوەراوا بویە هووکار کەفتن چوار شەهید کە دوو ژن و پیاویگ پیر لەناویان بوین، و پەنج زەخمدار کە مناڵیگ و سێ ژن لەناویان بوین.

وتیش: عەلی قاسم ئەحمەد سەرۆک شارەوانی زەلایا و سێ لە ئەندامەیل خیزانەگەی شەهید بوینە، لە وەختیگ کە سێ کەس ترەک زەخمدار بوین، لەئەنجام ئەو پەلامارە کە ماڵەیلیان لە شارۆچکەی زەلایا لە بیقاع خاوەراوای خوەرهەڵات لوبنان کردە ئامانج.

فڕۆکەوان جەنگی ئیسرائیلی، پەلاماریگ وە دوو جار لەبان وادی نەهر لەناوەین شارۆچکەیل زەوتەر خوەرهەڵات و زەوتەر خاوەراوا ئەنجام دا، هەرلیوا فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان شەوەکی زۊ، فریاگوزارەیل دەسەی تەندروسی ئیسلامی لە شارۆچکەی دێرکیفا کردە ئامانج، کە بویە هووکار کەفتن سێ زەخمدار.

بەرەی باشوور لوبنان، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوینیگ سەربازی هاوبەش لەناوەین سوپای ئیسرائیلی و حزبولڵای لوبنانی وەخوەی دی، کە لەناوی پەلامارەیل وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل و مووشەک کەفتەو، بیجگە پەلامارەیل ئاسمانی کە بوینە هووکار کەفتن قوربانییەیل.