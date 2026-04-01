حزبولڵا جیوەجیکردن زەنجیرەی پەلامارەیلیگ وەبان ئیسرائیل راگەینێد
شەفەق نیوز - بەیروت
حزبولڵای لوبنان، چوارشەممە، جیوەجیکردن زنجیرەیگ ئۆپەراسیۆن سەربازی راگەیان کە شوونەیل فرەیگ ئیسرائیلی وە وەکارهاوردن مووشەکەیل و فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان خوەیکوش کردە ئامانج.
حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: جەنگاوەرەیلی لە سەعات 06:20 (وە وەخت بەیروت) پەلاماریگ ئەرا بان بنکەی عەمیعاد لە باکوور دەریاچەی تەبەریا وەپەی پۆلیگ لە فڕۆکە بیفڕۆکەوانە خوەیکوشییەیل جیوەجی کردن.
وتیش: هەمیش لە سەعات 06:50 پەلامار ئۆردوگای کریات شمۆنە وە مووشەکەیل دریا، وەرجە ئەوەگ پەلاماریگ ترەک لە سەعات 08:15 ئەرا بان بنکەی کویەی نیریا سەر وە بنکەی میرۆن ئەرا چەودیاریکردن و وەڕێوەبردن ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەیل لە باکوور فەڵەستین داگیرکریاگ وە وەکارهاوردن بڕیگ لە فڕۆکە بیفڕۆکەوانە خوەیکوشیەیل جیوەجی بکەێد".
هەرلیوا حزبەگە خەوەر دا لە ئامانجگردن ئۆردوگای کریات شمۆنە ئەرا جار دووەم لە سەعات 09:30 وە مووشەکەیل، لەناو زنجیرەی ئەو پەلامارەیلە کە ئمڕوو جیوەجیی کرد.