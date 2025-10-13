جیوەجیکردن رێککەفتن دەسوەدەسدان زیندانییەیل ناوەین حەماس و ئیسرائیل لە غەززە دەسوەپی کەێد

شەفەق نیوز - غەززە

لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، پلان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا ئەرا دەسوەدەسدان زیندانییەیل ناوەین حەماس و ئیسرائیل چگە ئاست جیوەجیکردن، وەگەرد دەسکردن وە دەسوەدەسدان زیندانییەیل لە هەردوگلا.

کەتائیب عیزددین ئەلقەسام کە باڵ سەربازیی بزووتنەوەی حەماسە، ئمڕوو دووشەممە، ناو ٢٠ زیندانی زنی و ئیسرائیلی بڵاوکرد، کە بڕیارە لە چوارچیوەی رێککەفتنەگە وەرد ئیسرائیل ئازاد بکریەن.

وەگورەی بەیاننامەی بزووتنەوەگە، ئەو لیستە ٢٠ ناو هاناوی، کە بڕیارە بڵاو بکریەێد، و دیاری کرد کە "لە چوارچیوەی رێکەفتن دەسوەدەسدان دیلەیل لافاو ئەقسا، کەتائیب عیزددین ئەلقەسام بڕیاردا ئی زیندانییە زنیەیل زایۆنیستە ئازادبکەن: بار ئەڤراهام کوپەرشتاین، ئاڤیاتار داود، یوسف حەیم ئۆهانا، سێگێڤ کالفۆن، ئەڤیناتان ئۆر، ئێلکانە بۆهبۆت، ماکسیم هێرکین، نیمرۆد کۆهین، مەتان زینگاوکەر،". کۆنیۆ، ئیتان هۆرن، ماتان ئەنگریست، ئیتان مۆر، گالی بێرمان، زیڤ بێرمان، ئۆمری میران، ئالۆن ئۆهێل، گای گیلبۆا-دالال، یۆم براسلاڤسکی و ئاریێل کۆنیۆ.

رووژنامەی یەدعوت ئەحرۆنۆت ئیسرائیلی بڵاوی کرد کە ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، خوەی ئامادەکردگە ئەرا دەسکردن وە پڕۆسەی ئازادکردن بارمتەیل لە چوارچیوەی رێکەفتنەگە، خیزانەیل ئەو کەسەیلە پەیوەندی وەگەردی دیرن ئەرا بنکەی رێعیم لە نزیک سنوور غەززە بچن، کە بڕیارە لە ساعەت 8:00 شەوەکی خول یەکەمی دەسوەپی بکەێد.

لە بەیاننامەگە وتیش: میدیا عیبریەیل وینە و ڤیدیۆی ئەو کۆپتەرەیلە بڵاوکردنە، کەرەستەی گرنگ لە ناوەیان نیشاندانە ئەرا رەفتارکردن وەرد هەر زیندانییگ ئازادکریای مەوقەی رەسینیان.

هەرلیوا وینەیل لە ناو یەکیگ لە کۆپتەرەیل دەرکەفتن، کە شوین دانیشتن و گووشکە ئەرا پەیوەندیکردن وە ئامێرە پەیوەندییەیل تایبەت کۆپتەر هاناویان.

لای خوەییش، دەسەی پەخش ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو، بڵاوکرد کە "ئازادکردن زیندانییە ئیسرائیلییەیل وە سێ گام یەک لە دویای یەک، لە خاڵە دیاریکریاگەیل ناو کەرت غەززەدا ئەنجام دریەێد".

دەسەڵاتەگە راگەیان کە "هەماهەنگی سەرەتایی لە ناوەین حەماس و دەسەی ناودەوڵەتیی خاچ سوور جویر ئامادەکارییگ ئەرا ئازادکردن چین یەکەم زیندانییەیل ئەنجامدریاس".

ڕێکخەر کاروبار زیندانییەیل ئیسرائیلی دووپات کرد کە "خاچ سوور ئامادەکارییە لۆجستییەیلی تەواو کردگە" وتیش: "کاروان ریخریایەگە ناوەین هەشت تا دە ماشین هاناوی کە ئەرا هەڵگردت زیندانییە ئازادکریاگەیل دیاریکریانە".

دیاری کرد کە"هەر بڕیگ لە زیندانییەیل تیمیگ پیشوازی تایبەتمەن کەفێدە گەردی، کە پسپۆڕەیل دەروینیش هاناویان، تا مەوقەی رەسینیان ئەرا دیم ئیسرائیل، پشتیوانی ئەو زیندانییە ئازادکریاگەیلە بکەن".

یەیش وەگەرد راگەیانن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا تیەێد کە وت: "ئاگاداریمن کە حەماس دووارە خوەی چەکدار کەێد ئەرا گلەوداین رژیم لە غەززە"، وتیش: "واشنتۆن تا ماوەیگ رەزامەنی وەپیان داگە".

وەزارەت ناوخۆی فەلەستین لە کەرت غەززە، ئیوارەی دویەکە یەکشەممە، راگەیان کە هیزە ئەمنییەیل لە ناو شار غەززە ناخڵە دانە و وەگەرد میلیشیایگ کەفتیەسە رویوەڕویبوین کە و ئاوارەیلیگ کوشتنە لە مەوقەی گلەوخواردنیان لە باشوور کەرت غەززە.