جیهان کەفتیەسە رخباری.. وزەی ناودەوڵەتی هوشداری لە داوەزیان بەرهەم نەفت و گاز دەێد

شەفەق نيوز- پاريس

ئاژانس وزەی ناودەوڵەتی، ئمڕوو سێشەممە، هوشداری دا لە وەردەوامی داوەزیان بەرهەم نەفت و گاز وەشیوەی بەرزیگ لەناو کێڵگەیل جیهان.

ئاژانسەگە لە راپۆرتەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرای داوەزیان ریتم بەرهەمکردن نەفت و گاز کرد لەناو ئەو کێڵگەیلە کە ئیسە لە جیهان کار کەن، کە بەرهەمهاوردن لە خاسترین شیوە تەنیا لەبان کارەیل ئیسە مەنیە.

هەمیش هوشداری دا کە زویوەزویبوین داوەزیان بەرهەم لە کێڵگەیل نەفتی و گازی کاریگەرییەیل گەورەیگ لەبان بازاڕەیل و ئاسایش وزەی جیهانی دیرێد.

وتیش: وەبی بەرهەمهاوردن وەردەوام، ئەوەسا جیهان ساڵانە بڕیگ چەنە بەرهەم بەڕازیل و نەرویج وەیەکەو (5.5 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ) لەدەس دەێد، کە داوەزیانیگ وەڕیژەی 8% ساڵانەی لە دە ساڵ ئایندە.

لەباوەت گاز سروشتی، راپۆرتەگە مەزەنە کەێد بەرهەم وەبی بەرهەمهاوردنیگ کە بەش بکەێد وەڕیژەی 9% ساڵان. داوەزێد کە 270 مليار مەتر سێجا لە ساڵیگ کەێد، کە ئەو بڕە چەنە گشت بەرهەم ئەفریقای ئیسەس.

باس زیایبوین ئی گیچەڵە کرد وەچەو ساڵ گوزەشتە، کە داوەزیان چەوەڕیکریای لە ساڵ

2010 وە نزیکەی 3.9 مليۆن بەرميل نەفت لە رووژیگ و180 مليار مەتر سێجا لە گاز مەزەنە کریا.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە مدوو داوەزیان ریتم بەرهەمکردن جیهانی گلەو خوەێد ئەرا پشتبەسین وە داهاتەیلیگ جویر نەفت سان و پرۆسەیل دەریایی قویل، کە زویتر لە کێڵگەیل خەرج بوون.

ئازانسەگە وتیش: کۆمپانیایل وزەی جیهانی ئیرنگە رەنجیگ فرە گەورەتر دەن تەنیا تا ئاست بەرهەم ناوخوەییان بمینێد، و مەزەنە کرد ئمساڵ بەرهەمهاوردن لەی کەرتە بڕەسێدە 570 مليار دۆلار.