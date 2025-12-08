جەنگ لەبان سنوور تايلاند و كەمبۆديا دویای شکانن رێککەفتن ئاگربەسی
شەفق نيوز- بانكوك
سوپای تایلاند، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجیکردن گورزەیلیگ ئاسمانی وەدرویژایی سنوور وەگەرد کەمبۆدیا راگەیان، دویای توومەتکردن وە یەکتری وە شکانن ئەو رێککەفتن ئاگربەسیە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا دەس لەناوی داشت.
سوپای تایلاند لە بەیاننامەیگ وت: یەک سەرباز تایلاندی لەلای کەمەو کوشیاس و چواریش زەخمدار بوینە لەو جەنگ نووە کە لەبان دوو ناوچە لە ئەوپەڕ کەرت ئۆبون راتشاسانی خوەرهەڵات دەسوەپی کرد، دویای ئەوە کە هیزەیلی کەفتنە وەر ئاگر کەمبۆدیا.
بەیاننامەگە وتیش: لایەن تایلاندی ئیرنگە وە فرۆکە دەسکردە پەلاماردان خاڵەیل سەربازی لە چەن ناوچەیگ.
سوپای تایلاند وتیش: سوپای کەمبۆدیا مووشەک BM-21 وەرەو ناوچەیە شارستانی تایلاند وەشان.
ناوچەی سەربازی دژی ت هیزەیل هشکایی تایلاند وت: تایلاند نزیکەی 70% لە مەدەنیەیل لە ناوچەیل بان سنوور کەمبۆدیا دەرکرد، لە پشت ئەو رەوشەیل نووە ناوچەیل دوو وڵات.
لە بەیاننامەیگ لەبان سۆشیال میدیا وت: ساعەت شەش شەوەکی، هیزەیل کەمبۆدیا تەقە کردن لەبان شوینەیل ئیمە لە ناوچەی شۆنگ ئان ما، و چووڵکردن مەدەنیەیل لە چوار کەرت سنووری وەردەوام بوی، کە نزیکەی 70% لە خەڵک ئەو ناوچەیلە دەرکریان.
بەیاننامەگە وتیش: "35,623 کەس لە شوینەیلیگ وەختانە توومار کریان، و مەزەنە کریەێد بەشیگ لە دانیشتگەیل چگنە لای کەسوکارەیلیان، و ئەوەکانیش چەوەڕی کەن، و یەکیگیان مەوقەی دەرچگن گیانی لەدەسدا.
لەلای خوەییش، وەزارەت وەرگری کەمبۆدیا لە بەیاننامەیگ وت: سوپای تایلاند شەفەق پەلامار هیزەیلی لە دوو شوین داگە، دووپاتیش کرد کە هیزەیل کەمبۆدیا وەڵام ئەو پەلامارەیلە نەیاس.
لە مانگ تەمموز، سنوور ناوەین تایلاند و کەمبۆدیا جەنگیگ وەخوەی دی کە بویە مدوو کوشیان دەیان کەس، تا دویای چەن رووژیگ ئەو دوو وڵاتە رەسینە رێککەفتن ئاگربەسی وە ناوجیکردن مالیزیا.