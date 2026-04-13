جەنگ فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان وەبان ئیران 720 ملیۆن دۆلار زەرەد وە واشنتۆن رەسنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

تووڕ TRT، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە بڕ زیانەیل واشنتۆن ئەرا فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە لە ماوەی جەنگ لەبان ئیران کەفتنەسە خوارەو رەسیەسە 720 ملیۆن دۆلار.

تووڕەگە وت: ئەمریکا لە ماوەی مانگ نیسان / ئەپریل 8 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ترەک لە جۊر MQ-9 Reaper لە چوارچیوەی ئەو ئۆپەراسیۆنەیلە لە کیس دایە کە پەیوەندی وە جەنگ لەبان ئیرانەو دیرن.

وتیش: گشت زیانەیل ئی جۊرە لە فڕۆکەیل بەرزەو بویە ئەرا 24 فڕۆکە، وە دەسنشانکردن ئەوە کە خەرج هەر یەکیگیان لە 30 ملیۆن دۆلار رەد کەێد.

وەپای راپۆرتەگە، مەزەنەی گشت زیانەیل وە نزیکەی 720 ملیۆن دۆلار کریەێد، لە ئەنجام لەدەسداین ئی شمارە لە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان لە ماوەی ئەو ئۆپەراسیۆنەیلە.

دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی کە ئەرا سەعاتەیل درویژیگ لە پاکستان وەردەوام بوی، وەبی رەسین وە رێککەفتن کۆتایی هات، کە یەیش وسانن تورت تەقە خستە ژیر رخباری.

جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکا سەرۆکایەتی دانوسەنین کرد، وەرانەور محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیرانی، بەڵام چقیان لەوەر ناکۆکییەیل لەباوەت بەرنامە ئەتۆمی ئیرانی.

سوپای ئەمریکی چەسپانن گەمارۆیگ لەبان گشت ئەو کەشتییەیلە راگەیان کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیان دەرچن، وەگەرد ریداین وە رەدبوین ئەو کەشتییەیلە کە لە ئیران نییەوسن، لە گامیگ کە ئامانج لەلی تاسانن هەناردەیل نەفتی تارانە.

لە وەرانوەر ئەوە، ئیران وە تونی ئی گامە رەت کرد، کە موحسین رەزایی، سڵاکار سەربازی ریبەر باڵا، دووپات کرد کە وڵاتەگەی "ری نیەێد" وە چەسپانن گەمارۆگە، وە دەسنشانکردن ئەرا خاوەنداریەتیکردنی ئەرا "توانایل گەورەی وەکارنەهاتگ" ئەرا رۊوەڕۊبوینی.

هەرلیوا سوپای پاسدارەیل هوشداری دا لەوە کە هەر نزیکەوبوینیگ سەربازی لە گەرووەگە جویر دەسدرویژیکردن ئەرا وسانن تەقە هەژمار کریەێد، کە ئەگەرەیل جەنگ لە یەکیگ لە ناسکترین رێڕەوەیل جەهان بەرزەو کەێد.