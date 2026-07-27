‏جەنگ ئیران شمارەی زەخمدارەیل سووپای ئەمریکا رەسانە 624

‏جەنگ ئیران شمارەی زەخمدارەیل سووپای ئەمریکا رەسانە 624
2026-07-27T09:20:49+00:00

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە داتایەیل وەزارەت وەرگیری ئەمریکا خەوەدا لە بەرزەوبوین شمارەی زەخمدارەیل سەربازە ئەمریکیەیل ئەرا 624‎ لەماوەی ئەو  ئۆپراسیۆنەیلە وڵاتە یەکگرتگەیل دژ وە ئیران ئەنجامیدانە

‏رووژنامەگە راگەیان پنتاگۆن لە رووژ یەکشەممە دەسکەێدە بڵاوکردن شمارەی زەردەیل وە هویردی: زەردەیل لە 7 تەمووز کە بڕوا دەسوەپیکردن شەپوولە نووەگەس و زەردەیل لە وەخت دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنەگە لە مانگ شوباتەو.

‏رووژنامەگە لە سەرچەوەیگ سەربازییەو وت  ئی گۆڕانکارییە دوای ئەوەگ هات کە ویلایەتە یەکگرتووەیل و تەهران لە مانگ نیسان/ ئاپریل کەفتنە ناو ئاگربەستن، لەوەختیگ کۆتا زەردەیل چوودەو ئەرا تموز/ یۆلیۆ.

‏.‎وتیش؛  شمارەی فەرمی سەربازەیل زەخمدار لە 7 تموز/ یۆلیۆ رەسێدە 207 کەس، کە بڕ گشتی لە سەرەتای دەسوەپیکردن مەرافەگە بەرزەوکەێد ئەرا 624.

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