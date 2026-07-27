جەنگ ئیران شمارەی زەخمدارەیل سووپای ئەمریکا رەسانە 624
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
رووژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە داتایەیل وەزارەت وەرگیری ئەمریکا خەوەدا لە بەرزەوبوین شمارەی زەخمدارەیل سەربازە ئەمریکیەیل ئەرا 624 لەماوەی ئەو ئۆپراسیۆنەیلە وڵاتە یەکگرتگەیل دژ وە ئیران ئەنجامیدانە
رووژنامەگە راگەیان پنتاگۆن لە رووژ یەکشەممە دەسکەێدە بڵاوکردن شمارەی زەردەیل وە هویردی: زەردەیل لە 7 تەمووز کە بڕوا دەسوەپیکردن شەپوولە نووەگەس و زەردەیل لە وەخت دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنەگە لە مانگ شوباتەو.
رووژنامەگە لە سەرچەوەیگ سەربازییەو وت ئی گۆڕانکارییە دوای ئەوەگ هات کە ویلایەتە یەکگرتووەیل و تەهران لە مانگ نیسان/ ئاپریل کەفتنە ناو ئاگربەستن، لەوەختیگ کۆتا زەردەیل چوودەو ئەرا تموز/ یۆلیۆ.
.وتیش؛ شمارەی فەرمی سەربازەیل زەخمدار لە 7 تموز/ یۆلیۆ رەسێدە 207 کەس، کە بڕ گشتی لە سەرەتای دەسوەپیکردن مەرافەگە بەرزەوکەێد ئەرا 624.