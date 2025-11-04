‏جیگر وەرین سەرۆک ئەمریکا دیک چێنی کووچ دویایی کرد

2025-11-04T13:08:30+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دیک چێنی جیگر سەرۆک وەرین ئەمریکا لە تەمەن 84 ساڵی کووچ دویایی کرد.

‏ میدیایەیل ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن  ریچارد بروس چێنی جێگر سەرۆک وەرین ئەمریکا وە مدوو  بیماری دڵ کووچ دویاییکرد.

‏دیک چێنی لە ساڵ 1941 لە ئەمریکا لەداڵگبوی، کۆلێژ زانستە سیاسییەیل تەواوکردیە، لە ساڵ 1989 کریارە وەزیر بەرگریی ئەمریکا و دویایی  لە ساڵ 2000 جۆرج بوش جویر سەرۆک ئەمریکا هەڵوژێریا، چێنی کرد وە جێگر خوەی.

‏ هەرچەنە  دیک چێنی لای مەردم وڵاتەگەی پەسەن نەبوی، باوجی وە بەهێزترین   جێگر سەرۆک لە مێژووی ئەمریکا هەشمارکرێد.

