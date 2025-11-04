جیگر وەرین سەرۆک ئەمریکا دیک چێنی کووچ دویایی کرد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دیک چێنی جیگر سەرۆک وەرین ئەمریکا لە تەمەن 84 ساڵی کووچ دویایی کرد.
میدیایەیل ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن ریچارد بروس چێنی جێگر سەرۆک وەرین ئەمریکا وە مدوو بیماری دڵ کووچ دویاییکرد.
دیک چێنی لە ساڵ 1941 لە ئەمریکا لەداڵگبوی، کۆلێژ زانستە سیاسییەیل تەواوکردیە، لە ساڵ 1989 کریارە وەزیر بەرگریی ئەمریکا و دویایی لە ساڵ 2000 جۆرج بوش جویر سەرۆک ئەمریکا هەڵوژێریا، چێنی کرد وە جێگر خوەی.
هەرچەنە دیک چێنی لای مەردم وڵاتەگەی پەسەن نەبوی، باوجی وە بەهێزترین جێگر سەرۆک لە مێژووی ئەمریکا هەشمارکرێد.