جيگر سەرۆک ئەمریکی رەسێدە سویسرا وە ئامادەکارییگ ئەرا دانوسەنین ئیران

شەفەق نیوز - جنێڤ

جەی دی ڤانس، جیگر سەرۆک ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، رەسیە سویسرا، وە ئامادەکارییگ ئەرا ئەنجامداین گفتوگۆیل دیپلۆماسی چەوەڕیکریاگ وەگەرد وەرپرسەیل ئیرانی، کە فتراق خەێدە بان دۆسیەی ئەتۆمی و ئارامکردن رەوشەیل هەرێمی.

قسەکەریگ وەناو ڤانس وت، کە جیگر سەرۆک و خیزانەگەی لە سەعات پەنج شەوەکی وە وەخت گرینج (هەشت وە وەخت بەغداد) رەسینە بنکەی "ئێمن" ئاسمانی لە سویسرا، لە سەردانیگ کە چەوەڕی کریەێد ئەرا چەن رووژیگ وەردەوام بوود.

شاندەیل ئەمریکی و ئیرانی، وەگەرد شاند پاکستانی (کە کەناڵەیل دیپلۆماسی لەناوەین هەردوگ لایەنەگە وەڕیەو بەێد)، دەس کردنە رەسین ئەرا سویسرا ئەرا بەشداریکردن لەی گفتوگۆ هونەرییەیلە کە وە "ناسک و چارەنۊسساز" وەسف کریەن ئەرا باسکردن پەرەسەنینەیل ناوچەگە و دۆسیەی ئەتۆمی تاران.

ڤانس لە لێدوانەیلیگ وەرجە دەرچگنی لە واشنتۆن دووپات کردۊد، کە وڵاتەگەی ئومید دیرێد وە ودیهاوردن وەرەونواچگنیگ وەرچەو لە دۆسیەی ئەتۆمی ئیرانی، وەگەرد باسکردن تەقەلایەیل وسانن تەقەکردن لە لوبنان، و دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە گفتوگۆ هونەرییەیلە سوو وە ئامادەبۊن ناوەنجیکارەیل دەس وەپی کەن، و دووپات کرد لەبان گرنگی دامەزرانن ئەرا "رێڕەویگ راس" لە دانوسەنین وەگەرد تاران.