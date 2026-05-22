یەکێتی ئەوروپا بەسانن گەروو هورمز خەێدە ناو لیست سزایەیل

شەفەق نیوز - وەۊاداچگن

یەکێتی ئەوروپا، ئمڕوو جومعە، خستن بەسانن گەروو هورمز لەلایەن دەسەڵاتەیل ئیرانییەو ئەرا ناو لیست سزایەیل ناودەوڵەتی راگەیان.

و وەپای لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەۊاداچگن ئەرای کردگە، یەکێتی ئەوروپا سزایەیل ئامادە کەێد دژ وەو وەرپرس و قەوارەیلە کە ریگری لە ئازادی کەشتیوانی لە گەروو هورمز کەن.

یەکێتیەگە دووپات کرد کە بەسانن گەروو هورمز خستیەسە ناو سیستەمەیل سزایەیل دژ وە تاران، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە یاسای هەڕەشەیل ئازادی کەشتیوانی لە سیستەمەیل سزایەیل دژ وە ئیران پەسەن کردگە.

مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکی، وەرجە وەختیگ لە ئمڕوو، هەڵوێست ویلایەتە یەکگرتگەیل دووارە کردەو کە رەت چەسپانن رسوم و جەزرەوە لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە گەروو هورمز لەلایەن ئیرانەو کەێد، لە وەختیگ باس وەدیهاوردن وەرەونواچگنیگ ریژەیی لەو دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران کرد.