‏تەهران وەنیازە ری وە رەدبوین کەشتی وڵاتەیل دووسی بیەێد وەرانوەر رسومەیل

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ وەرپرسیگ باڵای ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان تەهران ری دەێد وە رەدبوین کەشتی بڕیگ وڵاتەیل دووسی لەڕی تەنگ هورمز وەرانوەر وە داین رسومەیل ئەمنی، لە چوارچمگ دەسکەفتن قەرەبوو خەرج جەنگ.

‏وەرپرسەگە وەپای "جەزیرە" ئاشکرایکرد " شمارەیگ لە کەشتیەیل سەر وە هیندستان و پاکستان و تورکیا و فەڕەنسا موولەت رەدبوین لە تەنگەگە وەرگردنە".

‏دووپاتکرد "ئیران لەری ئێ رسومە قەرەبوو جەنگ وەرگرێد" دیاریکرد " وڵاتەگە وە قایمی جواو وە ئامانجگردنەیل دامەزراوەیل ماهشەهر دەێد، تەقەلا دەێد ئەرا وەدەسهاوردن قەرەبوو ئەو پەلامارەیلە".

‏لە گوزەشتە ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان چوار سەرچەوەی ئەمریکی، ئیسرائیلی و ناوچەیی بڵاو کرد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ری ناوەندگێری ناوچەییەو سەرقاڵ دانوستانن لەبان ئاگربەسی ئەرا ماوەی 45 رووژ، کە هاتێ ریخوەشکەربوود ئەرا رێکەفتن هەمیشەیی کۆتایی هاوردن وە جەنگ.

