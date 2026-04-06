تەهران وەنیازە ری وە رەدبوین کەشتی وڵاتەیل دووسی بیەێد وەرانوەر رسومەیل
شەفەق نیوز ـ تەهران
وەرپرسیگ باڵای ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان تەهران ری دەێد وە رەدبوین کەشتی بڕیگ وڵاتەیل دووسی لەڕی تەنگ هورمز وەرانوەر وە داین رسومەیل ئەمنی، لە چوارچمگ دەسکەفتن قەرەبوو خەرج جەنگ.
وەرپرسەگە وەپای "جەزیرە" ئاشکرایکرد " شمارەیگ لە کەشتیەیل سەر وە هیندستان و پاکستان و تورکیا و فەڕەنسا موولەت رەدبوین لە تەنگەگە وەرگردنە".
دووپاتکرد "ئیران لەری ئێ رسومە قەرەبوو جەنگ وەرگرێد" دیاریکرد " وڵاتەگە وە قایمی جواو وە ئامانجگردنەیل دامەزراوەیل ماهشەهر دەێد، تەقەلا دەێد ئەرا وەدەسهاوردن قەرەبوو ئەو پەلامارەیلە".
لە گوزەشتە ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە زوان چوار سەرچەوەی ئەمریکی، ئیسرائیلی و ناوچەیی بڵاو کرد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ری ناوەندگێری ناوچەییەو سەرقاڵ دانوستانن لەبان ئاگربەسی ئەرا ماوەی 45 رووژ، کە هاتێ ریخوەشکەربوود ئەرا رێکەفتن هەمیشەیی کۆتایی هاوردن وە جەنگ.