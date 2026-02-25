‏تەهران وەڵام ترەمپ دەێد: هەڵمەتیگ پڕ دروو ئەرا ناشرینکردن ئیران لەباوەت "بەرنامەی ئەتۆمی"

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل توومەتبار کرد وە دەسکردن وە "هەڵمەتیگ دروو و چەواشەکاری" دژوە ئیران، ئەویش لەڕی دواەکردن بانگەشەیل لەبان بەرنامەی ئەتۆمی، بەرنامەی مووشەکی و شمارەی قوربانیەیل وەردەوەردەیل ئێ دویادویایە.

‏قسەکەر وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئیسماعیل بەقائی، لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" وت؛ وەرپرسەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی بانگەی دروو لەباوەت ئەتۆمی ئیران و قوربانیەیل ناوخوی بڵاوکەێد.

‏وتیش؛ "درووزنەیل لێهاتوویی تایوەت دیرن لە شیوانن راسی" وتیش "دوارەکردن ئێ بانگەشەیلە وە مەبەست چەسپاننیە لە رای گشتی ناودەوڵەتی".

‏بەقایی قسەیگ "جۆزێف گۆبڵز" وەزیر پڕوپاگەندەی ئەڵمانیای نازی هاوردەو کە ئوشێد: "دروو فرەیگ دوارەوبکە تاوەختیگ جویر راسی دەرکەفێد"، یەیش جویر نیشانەیگە ئەرا ئەو شێواز چەواشەکاری میدیاییە سیستماتیکییەی کە دژ وە وڵاتەگەی پەیڕەو کرێد.

‏

‏