تەهران وەڵام ترەمپ دەێد: هەڵمەتیگ پڕ دروو ئەرا ناشرینکردن ئیران لەباوەت "بەرنامەی ئەتۆمی"
شەفەق نیوز - تەهران
وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل توومەتبار کرد وە دەسکردن وە "هەڵمەتیگ دروو و چەواشەکاری" دژوە ئیران، ئەویش لەڕی دواەکردن بانگەشەیل لەبان بەرنامەی ئەتۆمی، بەرنامەی مووشەکی و شمارەی قوربانیەیل وەردەوەردەیل ئێ دویادویایە.
قسەکەر وەزارەت دەرەوەی ئیران، ئیسماعیل بەقائی، لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" وت؛ وەرپرسەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی بانگەی دروو لەباوەت ئەتۆمی ئیران و قوربانیەیل ناوخوی بڵاوکەێد.
وتیش؛ "درووزنەیل لێهاتوویی تایوەت دیرن لە شیوانن راسی" وتیش "دوارەکردن ئێ بانگەشەیلە وە مەبەست چەسپاننیە لە رای گشتی ناودەوڵەتی".
بەقایی قسەیگ "جۆزێف گۆبڵز" وەزیر پڕوپاگەندەی ئەڵمانیای نازی هاوردەو کە ئوشێد: "دروو فرەیگ دوارەوبکە تاوەختیگ جویر راسی دەرکەفێد"، یەیش جویر نیشانەیگە ئەرا ئەو شێواز چەواشەکاری میدیاییە سیستماتیکییەی کە دژ وە وڵاتەگەی پەیڕەو کرێد.