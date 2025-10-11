تەهران هەڕەشەی واشینتۆن دەێد: هەر دەسدرویژییگ وەبان کەشتیەیل ئیمە وەبی وەڵامدان رەد نیەوود

شەفەق نيوز- تەهران

دەسەی ئاسایش نەتەوەیی و سیاسەت دەرەکی لە پەرلەمان ئیران، ئمڕوو شەممە، وت: بایەسە ئەمریکییەیل بزانن کە ئەگەر بخوازن کەشتیەیل ئیمە بیزاری بکەن کە دوو ری دیرێد، و وەبی وەڵامدان نیەمینێد.

عەلائەدین بڕوجەردی ئەندام دەسەی ئاسایش نەتەوەیی و سیاسەت دەرەکی لە پەرلەمان ئیران ئەرا ئاژانس "تەسنیم" وت: توانای کۆمار ئیسلامی ئیران لەناو دەریا زانیاس ئەرا ئەمریکییەیل، و وەرجەیە ئی توانا تاقی کردنەسەو.

وەرجەیە، ئەدمیراڵ عەلی رەزا تەنکسیری فەرماندەی هیزەیل دەریاوانی سوپای پاسداران ئیران وت: گەروو هورمز ناوچەیگ ستراتیژییگە گرنگی گەورەیگ ئەرا ئابووری جیهانی دیرێد، دووپات لە رکداری وڵاتەگەی ئەرا پاڵپشتی ئاسایش وڵاتی کرد.

تەنکسیری وتیش: ئیران نیەخوازێد هیچ کاریگ بکەێد زەرەد وە ئاسایش گەرووەگە بەێد، هوشداری دا ئەگەر نەهیشتن ئیران نەفت خوەی هەناردە بکەێد، چەوەڕی نەکریەێد هەناردەیل نەفت لە گەروو هورمزەو وەردەوام بوود.

وەرکڵیڵ، سوپای پاسداران ئیران هوشداری دا کە بەسانن گەروو هورمز بڕیاریگ ئەگەریە، ئەگەر ئیران لە مافەیل خوەی بیبەش بکریەێد، دوەپاتیش کرد کە کەنداو ماڵ ئیران و دەوڵەتەیل هاوساس، و ری وە هیزەیل بیگانە نیەریەێد هەڕەشەی ئاسایشی بیەن.