‏تەهران هەڕەشە دەێد: هیچ بەندەریگ بیوەی نییە ئەگەر بەندەرەیل ئیمە بکریەنە ئامانج

شەفەق نیوز - تەهران

‏قسەکەر وەناو بارەگا ناوەندی "خاتەم ئەلئەنبیا"، ئیبراهیم زولفەقاری، ئمڕوو دووشەممە دووپاتکرد هویچ بەندەریگ لە کەنداو و دەریای عومان سەلامەت نێمینیەد ئەگەر بەندەرەیل ئیران بکرێدە ئامانج.

‏زولفەقاری لە بەیانییەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، وت: "هێزەیل چەکدار ئیران وەرگری لە مافەیل یاسایی وڵاتەگە وە ئەرکیگ سروشتی زانن"، و دووپاتکرد "جیوەجیکردن سەروەری ئیران لەناو ئاوەیل هەرێمی مافیگ رەوای گەل ئیرانـە".

‏ئاشکرایکرد "دابینکردن ئاسایش لە ئاوەیل هەرێم وە توندی وەردەوام بوود"، و دیاری کرد "ری نیەیرێد کەشتییەیل سەر وە دوژمن لە تەنگەێ هورمزەو رەد بوون، لە وەختیگ کە ری وە کەشتییەیل ترەک دریەێد وەپای رێکارەیل هێزەیل چەکدار ئیران هاتوچوو بکەن".

‏دیاریکرد، کە وڵاتەگەی میکانیزمبیگ هەمیشەیی ئەرا کۆنتڕۆڵکردن تەنگەی هورمز دانێد، لە سای وەردەوامبوین هەڕەشەیل ئەرا بان ئاسایش نەتەوەیی، تەنانەت دویای کوتاییهاتن جەنگیش.

‏وتیش: ئەو سنووردارکردنەیلە کە ئەمریکا خستەی بان هاتوچوو دەریایی، رێکاریگ نایاسایییە و وە "چەتەیی دەریایی" هەژمار کریەێد.

‏دووپاتکرد "ئاسایش بەندەرەیل لە کەنداو و دەریای عومان یا ئەرا گشت لایەنیگ بوود یا ئەرا هویچ کەس نیەود"، و وتیش: "ئەگەر ئاسایش بەندەرەیل کۆماری ئیسلامی ئیران لە ئاوەیل کەنداو و دەریای عومان بکەفێدە رخداری، هویچ بەندەریگ لەو دو ناوچە ناو بریاگ وەبیوەیی نیەمینێد".

