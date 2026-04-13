تەهران هەڕەشە دەێد: هیچ بەندەریگ بیوەی نییە ئەگەر بەندەرەیل ئیمە بکریەنە ئامانج
شەفەق نیوز - تەهران
قسەکەر وەناو بارەگا ناوەندی "خاتەم ئەلئەنبیا"، ئیبراهیم زولفەقاری، ئمڕوو دووشەممە دووپاتکرد هویچ بەندەریگ لە کەنداو و دەریای عومان سەلامەت نێمینیەد ئەگەر بەندەرەیل ئیران بکرێدە ئامانج.
زولفەقاری لە بەیانییەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، وت: "هێزەیل چەکدار ئیران وەرگری لە مافەیل یاسایی وڵاتەگە وە ئەرکیگ سروشتی زانن"، و دووپاتکرد "جیوەجیکردن سەروەری ئیران لەناو ئاوەیل هەرێمی مافیگ رەوای گەل ئیرانـە".
ئاشکرایکرد "دابینکردن ئاسایش لە ئاوەیل هەرێم وە توندی وەردەوام بوود"، و دیاری کرد "ری نیەیرێد کەشتییەیل سەر وە دوژمن لە تەنگەێ هورمزەو رەد بوون، لە وەختیگ کە ری وە کەشتییەیل ترەک دریەێد وەپای رێکارەیل هێزەیل چەکدار ئیران هاتوچوو بکەن".
دیاریکرد، کە وڵاتەگەی میکانیزمبیگ هەمیشەیی ئەرا کۆنتڕۆڵکردن تەنگەی هورمز دانێد، لە سای وەردەوامبوین هەڕەشەیل ئەرا بان ئاسایش نەتەوەیی، تەنانەت دویای کوتاییهاتن جەنگیش.
وتیش: ئەو سنووردارکردنەیلە کە ئەمریکا خستەی بان هاتوچوو دەریایی، رێکاریگ نایاسایییە و وە "چەتەیی دەریایی" هەژمار کریەێد.
دووپاتکرد "ئاسایش بەندەرەیل لە کەنداو و دەریای عومان یا ئەرا گشت لایەنیگ بوود یا ئەرا هویچ کەس نیەود"، و وتیش: "ئەگەر ئاسایش بەندەرەیل کۆماری ئیسلامی ئیران لە ئاوەیل کەنداو و دەریای عومان بکەفێدە رخداری، هویچ بەندەریگ لەو دو ناوچە ناو بریاگ وەبیوەیی نیەمینێد".