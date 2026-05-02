تەهران: هێزە چەکدارەیل ئیران هانه ئامادەباشی تەواويگ
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەسمیەتیدەر کاروبار ووشکین لە بارەگای خاتەم ئەلئەنیای ناوەندی لە ئیران، عەمید محەمەد جەعفەر ئەسەدی، ئمڕوو شەممە، دووپاتکرد هێزە چەکدارەیل ئیران هانە حالەت ئامادەباشی تەواو، هەمیش دووپاتکرد لەبان ئامادەیی تەواویان ئەرا رەفتارکردن وەرد هەر پیشکەفتن سەربازییگ وەگەرد وڵاتە یەکگرتگەیل.
ئەسەدی وت، "هێزە چەکدارەیل وە تەواوی ئامادەن ئەرا هەر سەرکێشی یا گەمژەیی نوویگ لە ئمریکیەیل"وتیش "نیشانەیل ئیرنگە دیاریکەێد ئەرا ئەگەر رویدان هەر رویوەرویبوینیگ نوو لە ناوەین ئیران و وڵاتەیەکگرتگەیل".
وتیش "بەڵگەیل وەردەس تەهران هەس کە دیاریکەێد واشنتۆن پابەند وە هویچ پەیمان و رێککەفتنیگ نیە".