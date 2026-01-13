تەهران: ئەميركا و ئیسرائيل "داعش" ئەرا ئيران کلکردنە

شەفەق نيوز- تەهران

عەبدلورەحیم موسەوی سەرۆک ئەرکان گشتی ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە ئەمریکا و ئیسرائیل ئەندامەیل ریخریاگ داعش ئەرا ئيران کلکردنە.

موسەوی لە وتارەیل رووژنامەوانی وت: کلکردن ئەندامەیل ریخریاگ داعش ئەرا ئيران لەجیای شکستی لە جەنگ دوانزە رووژەگە هات، کە ئی نەوکەرەیلە پەلامار گەل ئیران و هیزەیل ئەمنی دانە کە بویە مدوو کوشتنیان.

وتیش: هیزەیل ئاسایش لە وڵاتەگەی لەنوایان خوەینشاندەرەیل خوەیان گردنە، دیاری کرد کە ئیران ری نیەێد وە شکانن یەکپارچەیی خاکی و سەروەریی.

موسەوی وتیش: بایەسە دوژمن بزانێد هیزەیل ئەمنی ئیران ری وە هیچ تیرۆریستیگ نیەێد باێدە ناو جادەیل.