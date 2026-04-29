‏تەهران پەیمان دەێدە ترەمپ: واز لەلی نیاریمن و دەسەڵاتمان لەبان هورمز هەمیشەییە

شەفەق نیوز - تەهران

‏عەلائەدین بروجردی، ئەندام لیژنەی ئاسایش نەتەوەیی لە پەرلەمان ئیران، رووژ چوارشەممە، دووپات کرد کە ئیران سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وەجی نیەهیلێد، و دیاری کرد دەسەڵات ئیران بان تەنگەی هورمز ئەرا هەمیشە بوود‌.

‏عەلائەدین بروجردی وت: "ئیران هیچ وەخت دەسەڵات خوەی بان تەنگەی هورمز لە دەس نیەێد"، و لە لاییگ تریش وت: "هەڕەشەیل ترەمپ کوتایی نەیرن و هەڕەشەیلی پویچن".

‏بروجردی لە بەیانیگ تەلەفزیۆنی کە ئاژانس خەوەر "تەسنیم" بڵاوی کرد، وتیش: "ئمڕوو نەک تەنیا ئەمریکییەیل، بەڵکم گشت وڵاتەیل خوەرئاوا پای وە سام و گەورایی ئیران ئیسلامی بردنە، و باوەڕ وە هاز کۆماری ئیسلامی ئیران هاوردنە".

‏وتیش: "مەیدان گفتوگۆ مەیدان سازش یا زەلیلی نییە، بەڵکم‌‌ وە فەرمان رێبەر باڵا لە ناوی ئامادە بویمن، و هەواڵ (محەمەد باقر) قالیباف وە ئەزموونەیل وە نرخ خوەی ئیدارەی ئی گفتوگۆە کەێد، و ئومێدەواریم وە سەرکەفتن کوتایی باێد".

‏بروجردی هەرەشەیل سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وە "هەڕەشەیلی پووچ کە کوتایی نەیرن" ناو برد و وتیش کە یە "تەنیا رسوایی ئەرا ئەمریکا و قایمکردن هاز کۆمار ئیسلامی ئیران وە شوون خوەی تیارێد".

‏لەباوەت ئاگربەس وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، بروجردی وت: "دویای دو هەفتە لە ئاگربەس، وەبی ئەوەگ گامیگ بنەن ئاگربەسەگە درێژەو دان، باوجی ترەمپ بایەد بزانێ کە ئیمە واز لەلی نیاریمن".

