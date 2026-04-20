‏تەهران: پلان نەیریمن ئەرا بەشداری لە گفتوگۆ و دانیشتنە نووەیل وەگەرد ئەمریکا

‏شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس

‏میدیایەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، بڵاو کردن تەهران ئیسە هویچ پلانیگ ئەرا بەشداریکردن لە گفتوگۆ و دانیشتنە نوویەیل وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا نەیرێد.

‏میدیای ئیرانی باس لەوە کردن کە زیایچگن واشنتۆن لە داواکارییەیل و گەمارۆی دەریایی و ئەو قسە و باسەیلە کە بوو هەڕەشە لەلیان تێد، بوینە ریگر لەوە کە هیچ پیشکەفتنیگ لە دانوستانەیل نەود

‏شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیران پاکستان، لە گوزەشتە راگەیان پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار ئیران ئەنجام دایە، ئەویش وەرژە ئەو گفتوگۆ و دانیشتنە چەوەڕوانکریاگە کە بڕیارە لە ناوەین ئەمریکا و ئیران لە ئیسلام ئاباد وەڕێوە بچوود، و دووپاتکرد حکوومەتەگەی ئامادەی ناوەندگیرییە لەی گیچەڵ و ململانێیە.

‏لەلایەن خوەیەو، مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار ئێران، ئیوارەی رووژ یەکشەممە، بەردەوامی گەمارۆیەیل ئەمریکا وە نیشانەیەک ئەرا "خیانەت" واشنتۆن لە دیپلۆماسی وەسف کرد، لە هەمان وەخت باڵیۆز ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتگەیل دووپاتکرد بژاردەی ئامانجگردن ژێرخانەیل ئیران هێمان مەنییە.

