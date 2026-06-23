‏تەهران کۆتاییهاتن گفتوگوویل تەکنیکی لە سويسرا و دروسکردن چوار گروپ وەرد واشنتۆن راگەیەنێد

شەفەق نیوز - تەهران

‏کازم غەریب ئابادی، جێگر وەزیر دەرەوەی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان گفتوگوویل تەکنیکی وەرد ویلایەتە یەکگرتووەیل ئەمریکا لە چوارچمگ دانوستانەیل سويسرا و وە ناوبژیوانیکردن قەتەر و پاکستان ئەرا کوتاییهاوردن وە جەنگ، کۆتایی هاتیە.

‏ئاژانس خەوەری فەرمی (ئیرنا) لە ری ئەپلیکەیشن "تلیگرام" بڵاو کرد "ئابادی، سەرۆک تیم دانوستانکار تەکنیکی ئیرانی، کۆتاییهاتن گفتوگۆیل ناوەین هەردوگ وڵات و رەسین وە رێککەفتن لەبان چوارچمگ دانوستانەیل ئایندە راگەیان".

‏ئاژانسەگە وتیش: "بڕیاریش دریا چوار گروپ کار دروسبکرێد کە پەیوەنی دیرن وە کوتاییهاوردن سزایەیل، کاروبار ناوەکی، ئاوەدانکردن و گەشەپێدان ئابووری، و چەودێری و جیوەجیکردن".

‏نوێنەرەیل وڵاتەیل ناوبژیوان پاکستان و قەتەر بەشداری لە گفتوگوویلە کەن، لە وەختیگ تیم دانوستانکار سەرەکی ئیرانی وە سەرۆکایەتی محەمەد باقر قالیباف گلەوخوارد ئەرا تەهران.

‏ناوبژیوانەیل کۆتایی قۆناغ یەکەم گفتوگوویل ناوەین بەرپرسەیل پلە باڵای ویلایەتە یەکگرتووەیل و ئیران لە سويسرا راگەیان، ئەوەیش دویاى دەسوەپیکردن ئاڵۆزیگ کە ئیران راگەیان گەرووی هورمز دوارە بەسایە، و دووپاتکردن هەڕەشەیل سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەرا دەسوەپیکردن هێرشەیل ئەرا بان ئیران.

‏لە بەیاننامەیگ هاوبەش کە لەلایەن هەردوگ وڵات ناوبژیوان، قەتەر و پاکستان، دەرچگە، هاتیە ویلایەتە یەکگرتووەیل و ئیران لەبان نەخشە رێیگ ئەرا رەسین وە رێککەفتن کۆتایی لە ماوەی 60 رووژ رێککەفتنە.

‏وەپای بەیاننامەگە، کە وەزارەت دەێشت قەتەر دەری کرد، گفتوگوویل تەکنیکی لە گشت ئەو ماوە مەنییە ل هەفتەگە لە هاوینەهەوار "بورگێنشتۆک"ی کێوی لە سويسرا کە سەر وە قەتەرە، وەردەوام بوود.

‏بەیاننامەگە دیاریکرد، لایەنەیل لەبان میکانیزمەو ئەرا کوتاییهاوردن وە شەڕ لە لوبنان رێککەفتنە و کڕ پەیوەندییگ ئەرا یارمەتیدان وە دڵنیابوین لە رەوت ئارام ئەرا کەشتییەیل بازرگانی لەو گەرووە کە لەبانى ناکۆکی هەس، واز کردنە.

‏

‏