تەندروسی فەلەستینی ترم 15 قوربانی لە ئیسرائیل وەرگرێد شوین شکەنجەدان وەپیانەو بویە

شەفەق نيوز- غەززە

وەزارەت تەندروسی لە کەرت غەززە، ئمڕوو شەممە، وەرگردن 15 تەرم لە دەسەڵاتەیل ئیسرائیل راگەیان، وتیش: شوین کوشتن و بڕین و شکەنجەدان وەپییانەو بویە.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: 15 ترەم لەڕی خاج سوور وەرگردگە، تا وەیەوە شمارەی تەرمەیل وەرگریای بڕەسێد ئەرا 135 تەرم.

وەزارەتەگە دووپات کرد کە تیمەیل پزشکیی وەردەوامن لە رەفتارکردن وەرد تەرمەیل وەگورەی ریکارەیل پزشکی و پرۆتۆکۆلەیل، ئەرا تەواوکردن وەشکین و بەڵگەکردن و وەدەسدان خیزانەیل، وتیش: تا ئیسە ناسنامەی 7 تەرم لەلایەن کەسوکارەیلیان ناسیاس.

وەزارەتەگە وتیش: بەشیگ لە تەرمەیل نشانەی کوشتن و بڕین و شکەنجەدان و بەسانن دەسەیل و چەوەیل وەپیانەو دیار بویە.