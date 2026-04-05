‏تەندروسی ئیسرائیل: ٦٨٣٣ زەخمداری لە سەرەتای جەنگ وەگەرد ئیران

‏شەفەق نیوز - خوەرھەڵات ناوڕاس

‏وەزارەت تەندروسی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە ئامار زەخمدارییەیل لە سەرەتای دەسوەپیکردن جەنگ وەگەرد ئیران بەرزەو بویە ئەرا 6833 کەس.

‏وەزارەتەگە دیاریکرد 138 زەخمدار هێمان لەژیر چارەسەر پزیشکین، لە ناونیانیان 2 زەخمدار فرە رخبار، و 14 زەخمداری سەخت، و 26 زەخمداری ناوڕاس، و 93 زەخمداری سووک، وەگەرد ئەوەیشا دوو شۆک دەروونی و یەکیگیش هێمان لەژیر هەڵسەنگانن پزیشکییە.

‏دیاریکرد "لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، خەسەخانەیل 108 زەخمداری نوو وەرگردنە، کە فرەیان زەخمداری سووک بوین و رەسینە 105 کەس، وەگەرد دوو زەخمداری ناوڕاس و یەک تویشهاتن شۆک دەروونی".

‏ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات گوزەشتە، پەلاماریگ وەردەوام کردنە بان ئیران، کە بویە هووکار کوشیان سەدەها کەس، لە ناونیانیان عەلی خامنەیی رێبەر باڵا؛ و لە 2 ئازار ئی مانگە، بازنەی ململانێ ناوچەییەگە فراوانتر بوی و لوبنانیش گردەو دویای هاتن حزبوبڵا ئەرا ناو بەرەی جەنگ.

‏ئیرانیش وەڵام پەلامار "ئەمریکی-ئیسرائیلی"یەگە دادەو، و یەیش بویە هووکار لێکەفتەیل فرەیگ لە وڵاتەیل ناوچەگە، کە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوێت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعوودیە گردەو.

‏