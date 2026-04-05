تەندروسی ئیسرائیل: ٦٨٣٣ زەخمداری لە سەرەتای جەنگ وەگەرد ئیران
شەفەق نیوز - خوەرھەڵات ناوڕاس
وەزارەت تەندروسی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە ئامار زەخمدارییەیل لە سەرەتای دەسوەپیکردن جەنگ وەگەرد ئیران بەرزەو بویە ئەرا 6833 کەس.
وەزارەتەگە دیاریکرد 138 زەخمدار هێمان لەژیر چارەسەر پزیشکین، لە ناونیانیان 2 زەخمدار فرە رخبار، و 14 زەخمداری سەخت، و 26 زەخمداری ناوڕاس، و 93 زەخمداری سووک، وەگەرد ئەوەیشا دوو شۆک دەروونی و یەکیگیش هێمان لەژیر هەڵسەنگانن پزیشکییە.
دیاریکرد "لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، خەسەخانەیل 108 زەخمداری نوو وەرگردنە، کە فرەیان زەخمداری سووک بوین و رەسینە 105 کەس، وەگەرد دوو زەخمداری ناوڕاس و یەک تویشهاتن شۆک دەروونی".
ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات گوزەشتە، پەلاماریگ وەردەوام کردنە بان ئیران، کە بویە هووکار کوشیان سەدەها کەس، لە ناونیانیان عەلی خامنەیی رێبەر باڵا؛ و لە 2 ئازار ئی مانگە، بازنەی ململانێ ناوچەییەگە فراوانتر بوی و لوبنانیش گردەو دویای هاتن حزبوبڵا ئەرا ناو بەرەی جەنگ.
ئیرانیش وەڵام پەلامار "ئەمریکی-ئیسرائیلی"یەگە دادەو، و یەیش بویە هووکار لێکەفتەیل فرەیگ لە وڵاتەیل ناوچەگە، کە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوێت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعوودیە گردەو.