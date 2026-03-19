تەندروسی ئیسرائیل: ٣٩٢٤ زەخمداری لە دەسپیگ جەنگەگەو راگەیان
2026-03-19T09:45:22+00:00
شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس
وەزارەت تەندروسی ئیسرائیل، هاوردن 177 زەخمداری ئەرا ناو خەسەخانەیل لە ماوەی 24 سەعات گوزەیشتە راگەیان.
وەپای قسەی وەزارەتەگە، شمارەی گشت زەخمدارییەیل لە دەسپیگ جەنگەگەو بەرزەو بویە ئەرا 3924 کەس.
تەهران وەڵام ئەو جەنگە دێدەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 فێبرایەر گوزەیشتەو دژ وەپی دەسوەپیکردنە، ئەویش وە زنجیرە پەلامارەیل مووشەکی و درۆن کە ناوخوەی ئیسرائیل و بنکە و وەرژەوەندییەیل واشنتۆن لە ناوچەگە کردگەسە ئامانج.