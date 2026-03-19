‏تەندروسی ئیسرائیل: ٣٩٢٤ زەخمداری لە دەسپیگ جەنگەگەو راگەیان

‏شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس

‏وەزارەت تەندروسی ئیسرائیل، هاوردن 177 زەخمداری ئەرا ناو خەسەخانەیل لە ماوەی 24 سەعات گوزەیشتە راگەیان.

‏وەپای قسەی وەزارەتەگە، شمارەی گشت زەخمدارییەیل لە دەسپیگ جەنگەگەو بەرزەو بویە ئەرا 3924 کەس.

‏تەهران وەڵام ئەو جەنگە دێدەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 فێبرایەر گوزەیشتەو دژ وەپی دەسوەپیکردنە، ئەویش وە زنجیرە پەلامارەیل مووشەکی و درۆن کە ناوخوەی ئیسرائیل و بنکە و وەرژەوەندییەیل واشنتۆن لە ناوچەگە کردگەسە ئامانج.

