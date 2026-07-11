‏تەندروسی ئیران ئامار کوشیان و زەخمدارەیل پەلامارە کۆتایەگەی ئەمریکا ئاشکراکرد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزارەت تەندروسی ئیران، ئمڕوو شەممە، کوشیان و زەخمداری 132 کەس ئیرانی راگەیان، لە کۆتا پەلامارەگەی وڵاتەگە.

‏وەزارەتەگە لە بەیانیگ رووژنامەوانی وت، 17 ئیرانی لەناوەینیان ژنیگ بوی کوشیا، و 115 کەس زەخمداربوی، لە پەلامارەیل ئەمریکا لە رووژ 8 و 9 تەموز.

‏هێزە ئەمنیەیل دەسکردنە گورزە ئاسمانیەیل وەبان شوینەیلیگ لە ئیران لە رووژ چوارشەممەی وەری، راگەیان کۆتایهاوردن وە ئاگربەست، لەهەمان وەخت هێزە چەکدارەیل ئیرانی دەسکردنە پەلاماردان ژیرخانەیل سەربازی ئەمریکا لە وڵاتەیل کەنداو و ئۆردن.

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