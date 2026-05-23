تەندروسی جیهانی: 750 تووشبوین وە "ئیبۆلا" لە ئەفریقا

تێدرۆس ئەدهانۆم گێبرێسۆس وەڕێوەبەر گشتی ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو شەممە، وت: هەردوگ وەزارەت تەندروستی لە کۆنگۆ و ئۆگەندا، بڵاوەوبوین بیماری ئیبۆلا راگەیاننە دۊای چەسپانن تووشبوین وە ڤایرۆس بۆندیبۆگیۆ لە هەردوگ وڵاتەگە.

و وەڕێوەبەر گشتی ریخریاگ تەندروسی جیهانی لە 16ی ئایار / مایۆ 2026 بڕیار دا کە بیماری ئیبۆلا کە لە ئەنجام ڤایرۆس بۆندیبۆگیۆ لە کۆنگۆ و ئۆگەندا پەیا بوود، وە فریاکەفتن تەندروسی گشتی خاوەن نیگەرانی ناودەوڵەتی هەژمار کریەێد، وەپای رینماییە تەندروسییە ناودەوڵەتییەیل.

گێبرێسۆس دیاری کرد دا کە تا 21 ئایار / مایۆ، خەوەر دریاگە لە 750 بیمار گومانلیکریاگ، و 177 مردن لەناوەین بیمارە گومانلیکریاگەیل لە کۆنگۆ، و خەوەر دریاگە لە 85 بیمار چەسپیاگ، کە دوو بیمار لەناویان لە ئۆگەنداس، و 10 مردن.

ئۆگەندا خەوەردا لە دوو تویشهاتگ بی چەسپانن تویشبوین وە شیوەیگ ناوخۆیی، هەرلیوا، تویشبوین هاووڵاتییگ ئەمریکی چەسپیا کە لە کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی کار کردیاد، و کل کریاس ئەرا ئەڵمانیا ئەرا وەرگردن چارەسەر، هەرلیوا، هاووڵاتییگ دۊەم ئەمریکی کە تیکەڵ وەگەرد بیمارەیل بویە تویش هاتگە.