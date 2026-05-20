تەندروسی جیهانی: 139 مردن و 600 گومانلبکریاگ وە "ئیبۆلا"

تێدرۆس ئەدهانۆم گێبرێسۆس وەڕێوەبەر ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو چوارشەممە، مردن 139 کەس راگەیان کە باوەڕ کریەێد لە ئەنجام ڤایرۆس "ئیبۆلا" بوود، و توومارکردن 600 بیمار کە گومان تووشبوین وە ڤایرۆسەگە لەلیان کریەێد، وە مەزەنەی بەرزەوبوین ئی شمارەیلە، لەوەر ئەو ماوە کە ڤایرۆسەگە لەناوی بڵاوەو بویە وەرجە ئاشکراکردن بڵاوەوبوینی لە کۆنگۆ و ئۆگەندا.

گێبرێسۆس دیاری کرد کە دەسەی فریاکەفتن ریخریایەگە دۊکە سێشەممە لە جنێڤ گردەوبوین بەسا، و دووپات کرد کە بڵاوەوبوین بنچینەی دەگمەن بۆندیبۆگیۆ لە ڤایرۆسەگە وە رەوش فریاکەفتن تەندروسی گشتی خاوەن نیگەرانی ناودەوڵەتی هەژمار کریەێد، باوجی فریاکەفتن پەتایی نییە.

وتیش: ریخریاگ تەندروسی جیهانی مەزەنە کەێد کە رخداری پەتاگە لەبان ئاستەیل ناوخۆیی و هەرێمی بەرزە، و لەبان ئاست جیهانی نزمە.

گێبرێسۆس فریاکەفتن لە سەرەتای ئی هەفتە راگەیان، کە یەکەم جارە وەڕێوەبەر گشتی ریخریایەگە ئی گام بنەێد بی وەرگردن سەڵا لە شارەزایەیل، لەوەر ئەوەگ وت سەختی رەوشەەگەس.

هەرلیوا، چیکوێ ئیهیکویازو وەڕێوەبەر جیوەجیکار بەرنامەی فریاکەفتن تەندروسی لە ریخریایەگە وت: گرنگترینکفر لەناوی ئیمە لە دیاریکردن گشت زنجیرەیل گواستنەوەی تووشبوین ئیسەس؛ کە ری وەپیمان دەێد قەوارەی بڵاوەوبوینەگە وە هویردی دیاری بکەیمن، و وەو جۊرەیش چەودیاری خوازیاگ پیشکەش بکەیمن.

ئی بڵاوەوبوینە نیگەرانی شارەزایەیل جویلان، لەوەر توانای بڵاوەوبوینی ئەرا ماوەی چەن هەفتەیگ بی چەودیاریکردن لە ناوچەیگ خەس وە دانیشتجەیل کە ناڵێد وە دەس ویرانکارییەیل تۊنوتیژی چەکداری فراوان.

بڵاوەوبوین بنچینەی زائیر لە ڤایرۆس ئیبۆلا لە خود ناوچە، لە ماوەی ناونیشانکریاگ لەناوەین هەردوگ ساڵ 2018 و 2020، وە دۊەم سەختترین بڵاوەوبوینەیل ڤایرۆسەگە ئەرا گیانلەدەسدان وە شیوەیگ گشتی هەژمار کریا، کە نزیکەی 2300 کەس بوینە قوربانی.

ریخریاگ تەندروسی جیهانی ئۊشێد کە بنچینەی بۆندیبۆگیۆ لە ری تیکەڵبوین وەگەرد شلەیل لەش لە کەسەیل، یا ئاژەڵەیل تویشبۊ وە ڤایرۆسەگە بڵاوەو بوود، و تێکڕای ریژەی مردنەیل پەیوەندیدار وە ڤایرۆسەگە رەسێدە نزیکەی 40%.

ریخریایەگە دیاری کرد کە 51 حاڵەت تویشبوین لە هەردوگ کەرت ئیتۆری و نۆرس کیڤۆ لە باکوور کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی چەسپیاس، هەرلیوا ئۆگەندا رێکخراوەگە ئاگادار کرد وە دوو تویشبوین چەسپیاگ لە کەمپالای پایتەخت.