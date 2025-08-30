تەندروسی جەهانی هووشداری دەێد لە بەرزەوبوین شمارەی مردنەیل وە کولێرا لە سەرانسەر جەهان

شەفەق نیوز ـ جنێف

رێکخریاگ تەندروسی جەهانی لە راپۆرت نوویگ هووشداریدا لە زیایبوین رێژەی مردن وە بیماری کولێرا لە سەرانسەر جەهان.

لە نووترین راپۆرت رێکخریاگەگە وت، "لە هەفتەی پەتاگە بیس و هەفت تا سی مانگ تەموز 2025 خەوەردریاس لە 67705 حالەت نوو لە کولێرا و زگچین تون لە 18 وڵات و هەرێم و ناوچەی هەرێمی کە کەفێدە ئەو هەرێمەیلە هاژیر سەرپەرشتی رێکخریاگ تەندروسی جەهانی، رێژەگەی 2% زیاترە بەراورد وە حوزەیران، کە لەو ماوە 624 حالەت مردن وە کولێرا توومارکریا لەسەرانسەر جەهان 14% لە مانگ وەرین زیاتر بوی".

لە بەیاننامەگە هاتیە: لە مانگ تەمموز ساڵ 2025 شمارەی گیانلەدەسدان وە کۆلێرا وە رێژەی 43% زیاتر بویە وە بەراورد وە مانگ تەمموز 2024. لەو مانگە 96197 حاڵەت و 436 حاڵەت مردن وە مدوو کۆلێرا لە 21 وڵات توومارکریا.

لە بەیاننامەگە دیاریکرد، لە ١ کانوون دویەم تا ٢٧ تەمموز ٢٠٢٥، کوو گشتی ٣٨٢٧١٨ حاڵەت کۆلێرا و ٤٤٧٨ حاڵەت مردن وە مدوو بیمارەگە لە ٣١ وڵات لە سەرانسەر چوار ناوچەی ڕێکخریاگ تەندروسی جەهانی توومارکریاگە، و هەرێم خوەرهەڵات دەریای ناوەڕاس بەرزترین رێژە توومارکردیە، ھەرێم ئەفریقا و ھەرێم باشوور خوەرهەاات ئاسیا و ھەرێم ئەمریکاش لە پلەی دویەمن. لە هویچ کام لە ناوچەیل تر رێکخریاگ تەندروسی جەهانی هویچ حاڵەتیگ توومار نەکریاگە.

لە راپۆرتەگە هووشداری دایەکە ململانەیل، ئاوارەبوین وەکۆمەڵ، کارەساتەیل سروشتی و ئاڵشتبوین کەشوهەوا بوودە مدوو بڵاوبوین بیماری کۆلێرا، وەتایبەت لە ناوچە ئاوایەیل و ناوچە زەرد دیەیل لافاو کە ژیرخان لاوازە و دەسرەسین وە چەودێری تەندروسییان سنووردارە، دیاریکرد، ئێ ئاستەنگەیل سنوور رەدکەرە هیشتیە ڤایرۆسەگە ئاڵۆزتر و کۆنترۆڵکردنی قورستر بوود.

