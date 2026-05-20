تەندروسی جیهانی: رخداری بڵاوەوبوین "ئیبۆلا" لە ئاست جیهانی داوەزیا

ێیخ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە رخداری بڵاوەوبوین ڤایرۆس "ئیبۆلا" لەبان ئاست جیهانی داوەزیاس، و یەیش دۊای هوشدارییەیل وەرینیگ کە دایەسەی لە ئەنجام توومارکردن بڵاوەوبوینی لە دوو وڵات.

ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ وت: شمارەی مردنەیل لە ئەنجام ڤایرۆس ئیبۆلا بەرزەو بویە ئەرا 139 کەس، لە وەختیگ وەردەوامە لە چەودیاریکردن وەرەونواچگنەیل پەتاگە لە ناوچە کاریگەرەیل.

تێدرۆس ئەدهانۆم گێبرێسۆس وەڕێوەبەر گشتی ریخریاگ تەندروسی جیهانی، دۊکە سێشەممە، باس نیگەرانی خوەی لە قەوارە و زویوەزوی بڵاوەوبوین ڤایرۆسەگە لە کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی کرد، وەپای ئەوەگ ئاژانس رووژنامەوانی فەرەنسی بڵاوی کرد.

جی باسە کە ریخریاگ تەندروسی جیهانی یەکشەممەی گوزەشتە فریاکەفتن تەندروسی گشتی خاوەن گرنگیپیدان ناودەوڵەتی راگەیان، دۊای بڵاوەوبوین ڤایرۆسەگە لە هەریەک لە کۆنگۆ و ئۆگەندا.