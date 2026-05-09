تەندروسی جەهانی دڵنیایی دەێد: رخداری بڵاوبوین ڤایرۆس "هانتا" فرە سنووردارە

ریخریاگ تەندروسی جەهانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە رخداری بڵاوبوین ڤایرۆس هانتا کە لەناو کەشتییگ گەشتیاری لە زەریای ئەتڵەسی توومار کریا و بویە هووکار گیانلەدەسداین 3 گەشتیار فرە سنووردارە.

کریستیان لیندمایەر قسەکەر ریخریایەگە ئەرا رووژنامەنووسەیل لە جنێڤ وت: ئەوە ڤایرۆسیگ رخدارە، وەلی تەنیا ئەرا ئەو کەسە کە تۊشی بویە، وەلی رخباریی لەبان گشت مەردم فرە سنووردار مینێد، و ئاشکرا کرد کە لە بڕیگ لە بیمارەیل پەتایەگە تەنانەت نەڕەسیە ئەرا ئەو کەسەیشە کە لە کابینەی شان تۊشبوییگ بوینە.

وتیش: باوەتەگە هیچ لە سورێژە نیەکەێد، ئەرا نموونە، ئەگەر ئیۊە لێرە لە هۆڵ رووژنامەنووسی بوین و کەسیگ لە رز نوا قوتەیگ بکەێد، ئەوە رزەیل نوا نیەخەێدە رخداری، تیکەڵبوین نزیک واتە وە کردەیی هەردگ کەسەگە رۊوەرۊی یەک بوون، یە کۆڤیدیگ نوو نییە.

وکەشتی "ئێم ڤی هۆندیۆس" کە بویە مدوو گرنگیداین ناودەوڵەتی، چوارشەممە کەنداو پرایا لە رەئس ئەخزەر وەجی هیشت، وەرەو تێنێرێفی لە ئەرخەبیل دوورگەیل کەناری ئیسپانی کە چەوەڕی رەسینی کریەێد لە رووژ یەکشەممە.

لە سەرەتای هەفتەی ئایندە، کەشتیەگە لەوەرە لە نزیکەی 150 گەشتیار و ئەندامیگ لە تیمەگە کە هێمان لەناوی مەننە چووڵ کریەێد.

وەرپرسیگ لە حکومەت کەناری وت: داوەزانن گەشتیارەیل بایەسە لەناوەین نیمەڕوو یەکشەممە و دووشەممە جیوەجی بوود، و ئەوەیش تەنیا دەروازەی گونجیاگە وەهووکار رەوشەیل کەشوهەوا.

کەشتیەگە خریەسە ژیر هوشدارییگ تەندروسی ناودەوڵەتی لە کۆتایی هەفتەی گوزەشتەو، دۊای ئەوەگ ریخریاگ تەندروسی جەهانی خەوەردار کریا وە گیانلەدەسداین سێ گەشتیار کە گومان کریەێد هووکارەگەی ڤایرۆس هانتا بوود.

ئی ڤایرۆسە وەگشتی لە گیانەوەرەیل قرتینەر تۊشبویەو تیەێد، فرەتر لەڕی میز یا پیسایی یا ئاو دەم. وەلی شارەزایەیل دووپات لەبان ئەوە کردن کە ئەو جۊرە کە لەناو کەشتیەگە ئاشکرا کریاگە، کە ڤایرۆس هانتا ئەندیسە، دەگمەنە و تۊنێد لە کەسیگەو بڕەسێد ئەرا کەسیگ ترەک.

هێمان سەرچەوەی بڵاوبوین ڤایرۆسەگە نادیارە، وەلی ریخریاگ تەندروسی خەوەردا کە یەکەمین تۊشبوین وەرجە دەسکردن گەشتەگە لە سەرەتای ئەپریل توومار کریاس، چۊنکە نیشانەیل لەبان یەکەم گەشتیار دەرکەفتن کە گیان لەدەسدا و هۆڵەندییگە کە تەمەنی رەسێدە 70 ساڵ، لە شەشەم ئەپریل، وە زانین ئەوە کە ماوەی ناوەین تۊشبوین وە ڤایرۆسەگە و دەرکەفتن نیشانەیل لەناوەین هەفتەیگ و شەش هەفتەس.