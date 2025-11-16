‏تەندروسی جەهانی بڵاوبوین ڤایرۆس ماربۆرگی راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رێکخریاگ تەندروسی جەهانی، ئمڕوو یەکشەممە، بڵاوبوین ڤایرۆس ماربۆرگی لە لە ئەسیوپیا راگەیان.

‏رێکخریاگەگە دیاریکرد، نۆ حاڵەت تویشهاتن وە ڤایرۆس ماربۆرگ لە ئەسیوپیا توومارکریاس، دویای وشکنین و لێکۆڵینەوە دەرکەفتیە ئیە نەوەی نوو ئەو ڤایرۆسەس کە ماوەیگ وەرجە ئیرنگە لە باشوور ئەسیوپیا بڵاوبویەو.

‏نیشانەیل تویشهاتن وە ڤایرۆسەگە بریتیە لە بەرزەوبوین پلەی گەرمی، سەرژان تون، خوینوەربوین و ژان ماسیلچە.

‏لە حالەت تونەوبوین بیمارەگە، هاتێ بیمارەگە بمرێد، تا ئیرینگە هویچ دەرمانیگ یا ڤاکسینیگ دژ بیمارەگە بەرهەم نەهاوریاس، و رێکخریاگە دووپاتیکرد، تیمیگ تایوەت لێکۆڵینەوە و کۆنترۆلکردن ڤایرۆسەگە ئەرا ئەو وڵاتە کلکریاس.

‏

‏