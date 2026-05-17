تەندروسی جیهانی ئامادەباشی وە هووکار "ئیبۆلا" راگەیەنێد

ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو یەکشەممە، باریگ لەناکاو تەندروسی گشتی ناودەوڵەتی راگەیان وە هووکار بڵاوەوبوین ڤایرۆس ئیبۆلا لە کۆنگۆ و ئۆگەندا.

تەندروسی جیهانی وت: کە "تێدرۆس ئەدهانۆم غیبرێسۆس وەڕێوەبەر گشتی بڕیار دا کە بیماری ئیبۆلا کە لە ڤایرۆس بۆندیبۆگیۆ لە کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی و ئۆگەندا پەیا بویە باریگ لەناکاو تەندروستی گشتی دروس کەێد کە نیگەرانییگ ناودەوڵەتی دیرێد، باوجی نێەڕەسیدە پەیمانەیل ئاست پەت".

وتیش: ئامانج لەی راگەیاننە خستن وڵاتەیل هاوساس لە باریگ ئامادەباشی فرە و گردەوکردن پشتگیری لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی.

وەپای ریخریایەگە تا رووژ شەممە "خەوەر دریاگە لە هەشت بیمار چەسپیاگ تاقیگەیی و 246 بیمار گومانلیکریاگ و 80 مردن گومانلیکریاگ لە کەرت ئیتۆری لە کۆمار کۆنگۆی دیموکراتی لە ری سێ ناوچەی تەندروسی لەلای کەمەو"، و کەرت ئیتۆری هاوسنوورە وەگەرد ئۆگەندا و باشوور سودان لە باکوور خوەرهەڵات کۆمار کۆنگۆی دیموکرات.

وتیش: "بیجگە لەوەیش، خەوەر دریاگە لە دوو تویشهاتن چەسپیاگ تاقیگەیی کە یەکیگیان مردن لەخوەی گرێد وەبی بوین پەیوەندییگ ئاشکرا لەناوەینیان لە کامپالا لە ئۆگەندا، و یەیش لە ماوەی 24 سەعات لەناوەین هەردوگیان، لە رووژەیل 15 و 16ی مایۆ 2026، لەناوەین دوو کەس گەشتیار لە کۆمار کۆنگۆی دیموکراتەو".

وەپای پەیمانگەی رۆبەرت کۆخ ئەڵمانی، ریژەی مردنەیل وە مدوو ئیبۆلا تۊنێد بڕەسێدە 90% ئەگەر چارەسەر کەسە تۊشبوییل وەپەلە نەکریا.

ئیبۆلا وە بیمارییگ گوازراوە هەژمار کریەێد، و ڤایرۆسەگە لە ری وەرکەفتن لەش و وەرکەفتن وەگەرد شلە لەشیەیل تیەێد، لە وەختیگ زیاتر لە 11 هەزار کەس لە ماوەی بڵاوەوبوین بیماریەگە لە خوەراوای ئەفریقا لە ساڵەیل 2014 و 2015 مردنە.