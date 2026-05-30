تەندروسی ترەمپ.. پزیشکەگەی گشت چشتیگ ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

پزیشک سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ئی دۊاییە تەندروسییگ فرە خاس دێرێد، دۊای ئەوەگ سەرۆکەگە، کە تەمەنی 79 ساڵە، لەی هەفتە وەشکین پزیشکی رۆتینی ئەنجام دا.

شۆن باربابیلا پزیشک ترەمپ وت: سەرۆک هێمان تەندروسییگ فرە خاس دیرێد، و هازیگ لە کارەیل دڵ و دوو سۊەگە و سیستەم دەماری و کارە لەشەیلە وەگشتی نیشان دەێد.

باربابیلا، کە پزیشکیگ سەربازی ئەمریکییە وە پلەی کاپتن لە هیز دەریایی ئەمریکی، دیاری کرد کە ترەمپ وە تەواوی شایستەس ئەرا جیوەجیکردن گشت ئەرکەیل فەرماندەی باڵا و سەرۆک وڵات.

لە دۊایین پڕوپاگەندەی فرەیگ لەباوەت تەندروسی ترەمپ بڵاو بوی، وەگەرد سەردانەیل دووارەبۊگەی لەی دۊاییە ئەرا خەسەخانەیل، لە ئامادەنەوین راپۆرتەیل کە باس لە تەندروسیی کەن لە ناوڕاس تزومەتبارکردنەیل ئەرا ئیدارەی ئەمریکی وە ئەوە کە کەناڵەیل شەفافیەت و ئاشکرایی بەسێد لەباوەت تەندروتی سەرۆک.