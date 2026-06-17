‏تڕەمپ: ئەگەر ئیران پابەند نەوی وە ڕێککەفتنەگە دوارە دەس کەیمە پەلاماردانی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ، ئمڕوو چوارشەممە، رێککەفتن ناوەکیی چەودێرکەر وەگەرد ئیران وە "دیوار وەردەم چەک ناوەکی" زانست، و دیاری کرد ک تەنگەی هورمز دەسوەجی واز بوود، و مەزەنە کرد ک ئیران وە مەزەنەی لەیەکفامستنەگە پابەند بوود و "ئەگەر نەکرد، دووارە دەس کەیمە پەلاماردانی".

‏تڕەمپ لە لێدوانەیلی ئەرا رووژنامەنوسەیل، لە وەخت دیدار سەرۆک وەزیرەیل هیند نارێندرا مودی، وت: "ئیران چەک ناوەکی نیەرێد"، و وە مەزەنەی یاداشتنامەی لەیەکفامستنەگە کرد و وت "فرە پتەوە"، و زیاتر وت: "بازاڕ پشکەیل وە مدوو رێککەفتنەگە فرە بەرزەو بوود".

‏لەلای خوەییچ، سەرۆک وەزیرەیل هیند وت: "هیشتن تەنگەی هورمز وە وازی ئەرا ئابووری جەهانی کار گرینگیگە".

‏لە وەخت گوزەیشتەی ئمڕوو، سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ، هەڵوێست یەکجاری وڵاتەگەی ئەرا نواگیری لە ئیران لە دەسکەفتن چەک ناوەکی نووەوکرد، و ئاشکرا کرد ئەو مەزەنەی لەیەکفامستنە کە واشنتۆن و تەهران ئەنجامی دانە، هیچ سووککردنیگ دەسوەجی سزایەیل لەخوەی نەگردیە.

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