‏تڕەمپ: ئەگەر ئیران پابەند نەوی وە ڕێککەفتنەگە دوارە دەس کەیمە پەلاماردانی

‏تڕەمپ: ئەگەر ئیران پابەند نەوی وە ڕێککەفتنەگە دوارە دەس کەیمە پەلاماردانی
2026-06-17T15:45:03+00:00

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ، ئمڕوو چوارشەممە، رێککەفتن ناوەکیی چەودێرکەر وەگەرد ئیران وە "دیوار وەردەم چەک ناوەکی" زانست، و دیاری کرد ک تەنگەی هورمز دەسوەجی واز بوود، و مەزەنە کرد ک ئیران وە مەزەنەی لەیەکفامستنەگە پابەند بوود و "ئەگەر نەکرد، دووارە دەس کەیمە پەلاماردانی".

‏تڕەمپ لە لێدوانەیلی ئەرا رووژنامەنوسەیل، لە وەخت دیدار سەرۆک وەزیرەیل هیند نارێندرا مودی، وت: "ئیران چەک ناوەکی نیەرێد"، و وە مەزەنەی یاداشتنامەی لەیەکفامستنەگە کرد و  وت "فرە پتەوە"، و زیاتر وت: "بازاڕ پشکەیل وە مدوو رێککەفتنەگە فرە بەرزەو بوود".

‏لەلای خوەییچ، سەرۆک وەزیرەیل هیند وت: "هیشتن تەنگەی هورمز وە وازی ئەرا ئابووری جەهانی کار گرینگیگە".

‏لە وەخت گوزەیشتەی ئمڕوو، سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد تڕەمپ، هەڵوێست یەکجاری وڵاتەگەی ئەرا نواگیری لە ئیران لە دەسکەفتن چەک ناوەکی نووەوکرد، و ئاشکرا کرد  ئەو مەزەنەی لەیەکفامستنە کە واشنتۆن و تەهران  ئەنجامی دانە، هیچ سووککردنیگ دەسوەجی  سزایەیل لەخوەی نەگردیە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon