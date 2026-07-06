‏تڕەمپ ئیران وە فەنزوێلا وەراورد کەێد: خود ئامانج وەدەس هاوردیمن

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد تڕەمپ، ئمڕوو دووشەممە وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل ئامانجیگ مەزن لە مامەڵەکردن وەگەرد ئیران وەدەس هاوردن، و دووپات لەبان ئەوەگ کرد کە وڵاتەگەی سوپای ئیرانی شکانيە.

‏تڕەمپ لە لێدوانەیل میدیایی ئاشکرایکرد، "ئیران نیەتویەنێد چەک ئەتۆمی وەدەسبارێد"، و دایاری کرد "ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ئیران ئامانجەیلیگ وەدەس هاوردنە کە وەگەرد ئەوانە چۊیەکەن کە لە فەنزوێلا وەدەس هاوردنە".

‏لەو باوەڕەس وڵاتەگەی لە "رەوشیگ نایابە" لە گشت ئاستەیل تێد، و رەخنە لە رووماڵکردن میدیایی لەبان دەسکەفتەیل ئەمەریکا لە ماوەی گوزەشتە گرد".

‏تڕەمپ دریژە وە قسەیلی دا و وت: "ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەو رووماڵە میدیاییە نییەگرێد کە شایەنیە لەبان ئیران"، و وتیش: "ئیمە ئەوان لە روی سەربازییەو شکانیمنەسەو، وڵاتمان وەهێزە، و سوپامان وەهێزترین سوپای جەهانە".

‏ سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد تڕەمپ، دویەکە (یەکشەممە) دووپات کرد "هێز ئەمەریکا چشتیگ نییە ئاوڕوویچگن بوود، بەڵکم مایەی شانازییە"، و ڕاگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل چگەس ناو وەسف "چگنەناو سەردەم تەڵایی".

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