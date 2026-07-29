تەلەفزیۆن ئیرانی: پەلاماریگ ئەمریکی شۊنیگ سنووری لە پیرانشەهر کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز - تاران

تەلەفزیۆن ئیرانی، رووژ چوارشەممە، خەوەرداد لە رۊیداین پەلاماریگ ئەمریکی کە شۊنیگ لەبان پارچەی سنووری شار پیرانشەهر سەر وە پارێزگای ئازەربایجان خوەراوا، لە باکوور خوەراوای ئیران کردە ئامانج، بی ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل زیاتر.

هەرلیوا، سوپای ئوردنی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە ریگریکردن و وەخوارخستن پەنج مووشەک کە وت لە ئیرانەو وەرەو خاک شانشینەگە وەشیانە.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، ماڵپەڕ "ئەکسیۆس" لە وەرپرسیگ ئەمریکی بڵاو کرد کە ئیران شەفەق ئمڕوو، چەن مووشەکیگ بالیستی وەرەو بنکەیگ سەربازی ئەمریکی لە ئوردن وەشان، لە یەکەمین پەلامار لەی جۊرە لەوەخت وسانن گورزەیل لەلایەن سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ ئەرا بان ئیران ئەرا وازکردن رییگ وەرانوەر تەقەلا دیپلۆماسییەیل.