تەلەڤزیۆن ئیران کوشیان سێ وەرپرس سەربازی گەورە راگەینێد وەزیر وەرگری هاناویان
شەفەق نيوز- تەهران
تەلەڤزیۆن ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، وە فەرمی کوشیان سێ لە گەورە وەرپرسەیل وڵات راگەیان، لەناویان عەزیز نەسیر زادە وەزیر وەرگری.
میدیای فەرمی لە خوەریگ زویوەزوی وت: لیوا عەبدلورەحیم موسەوی سەرۆک ئەرکان هیزەیل چەکدار، و عەزیز نەسیر زادە وەزیر وەرگری، محمد باکپور فەرماندەی گشتی سوپای پاسداران، لە گورزەیل ئیسرائیل وەبان تەهران کوشیان، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.
تەلەڤزیۆن ئیران، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵا وە گورزەیل فراوانیگ وەبان تەهران دویەکە شەممە راگەیان.
هەمیش پرسەی فەرمی تا ماوەی 40 رووژ و پەکخستن فەرمانگەیل حکومەتی تا ماوەی 7 رووژ راگەیان، و سوپای پاسداران و سوپای ئیران بەیاننامەیلیگ دەرکردن لەناویان پەیمان تووڵەسەنین کوشیان ریبەر باڵا دان.