تەلەگراف: زێلێنسکی ئامادەس واز لە زەویەیلیگ ئۆکرانی بارێد ئەرا ئاشتی وەرد رووسیا

شەفەق نیوز - کیێڤ

رووژنامەی تەلەگراف بەریتانی، ئمڕوو سێشەممە، لە راپۆرتیگ وت: شایەت ئۆکرانیا رازی بوود وە ئاگربەسی و تەنانەت هاتێ ئەو زەویلیلە بەێد کە وەرجەیە لەلایەن رووسیا کۆنترۆڵکریانە جویر بەشیگ لە پلان ئاشتی کە لەلایەن ئەوروپاو پشتیوانی کریەێد.

وەگورەی رووژنامەگە، ڤۆلۆدیمیر زێلنسکی سەرۆک ئۆکرانیا وە سەرکردەیل ئەوروپا وتیە؛ بایەسە هەر یەکلاییکردنیگ ڕەتبکەن کە دۆناڵد ترەمپ پێشنیاری کردوێد، کە لەناوی ئۆکرانیا واز لە زەویەیلیگ زیاتر بارێد بەڵام ری وە رووسیا بەێد بەشیگ لەو زەویلیلە کە دەستی بانیان ئەرای بمینێدەو.

زێلێنسکی وە سەرکردەیل ئەوروپا وت؛ خاک ئۆکرانیا لە ژیر کۆنترۆڵ رووسیا توەنێد لەبان مێز دانوسەنین ئاشتی بوود.

هەرچەن ئۆکرانیا شایەت رازی بوود وە وازهاوردن لە بەشیگ لە زەویەیل، بەڵام تەنیا رازی بوود وە چارەسەر ئاشتی کە گەرەنتی ئەمنی لە شیوەی دابینکردن چەک و ری خوەشکردن ئەرا گریەداین وە ناتۆ دابین بکەێد.

یەیش وە واتەی وسانن کڕ جەنگ و کۆنترۆڵی کاریگەر رووسیا لەبان ئەو زەویەیلە کە لە ناوچەیل لوهانسک، دۆنێتسک، زاپۆریژژیا، خێرسۆن و کریمیا کە داگیریان کردگە هەر ئەرای بمینن.

وەگورەی رووژنامەی تەلەگراف، نەرمبوین هەڵوێست دانوسەنین وەرجە گفتوگۆ نێوان ترەمپ و ڤلادیمێر پوتین تیەێد لە ئالاسکا لە جمعەی ئایندە.

وەرپرسیگ خوەرئاوایی لە کۆتایی هەفتەی پڕ لە پڕ دیپلۆماسی لە ناوەین کیێڤ و هاوپەیمانەیلی وت: پلانەگە تەنیا وەگەرد هەڵوێستەیل ئیسەی سەربازی بەسیەێدەو.

ئۆکرانیا و ئەوروپا زیاتر نیگەرانن لە ئەگەر دانوسەنین سەرۆک ترامپ و پوتین ئەرا کۆتاییهاوردن وەو جەنگ درویژە.

دۆناڵد تاسک، سەرۆکوەزیرەیل پۆڵەندا رووژ دووشەممە وت: نیگەرانی فرەیگ دیرم و ئومید فرەیگیش دیرم، وەرپرسەیل ئەمریکا پەیمان دانە وەرجە گفتوگۆی راستەوخۆ ناوەین ترەمپ و پوتین سڵاکاری وەرد سەرکردەیل ئەوروپا بکەن.

لە دیارترین نیگەرانییەیل ئەوروپا پلان ئاشتی گوایە لەلای مۆسکۆ دەرچگە، کە بریتی بوی لە وسانن کڕەیل جەنگ باشوور خوەرهەڵات ئۆکرانیا ئەگەر کیێڤ رازی بوی وە کیشانەوە لە ناوچەیل دۆنێتسک و لوهانسک کە کۆنترۆڵی کەێد.