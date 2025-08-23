تەقینەوەی گەپیگ و هیزگردن ئاگر لەناو دامەزراوەیگ نەفتی لە ئەمریکا.. ڤیدیۆ

شەفەق نیوز ـ لویزیانا

ولایەت لویزیانای ئەمریکا، لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی، ئمڕوو شەممە، تەقینەوەی گەپیگ وەخوەی دی لە ئەنجام ئاگر لەناو دامەزراوە نەفتیەیل هیزگرد.

سەرچەوەیل ئەمریکی راگەیان تەقینەوەگە لەاو کارخانەی "سمێتی سابلای" تایوەت وە بەرهەمهێنان پێکهاتەیل پترۆلی و زەیت رویدایە، کە کەفێدە شاروچکەی "رۆزلاند" لەناوچەی "تانجیباهوا".

وەرپرسە ناوخوەییەیل خەوەردان تیمەیل ئاگر کپەوکردن و فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە ئەرا مامەڵەکردن وەرد کارەساتەگە و چنیەتی رویدان و هووکارەیلی، دیاریکردن کارخانەگە نزیکەی 400 کراکار لەخوەی گردیە.

وەپای کەناڵ (NBC) ئەمریکی، دەسڵاتدارەیل فەرمانکردنە وە چوڵەوکردن دانشتگەیل دوو کەرت نزیک کارخانەگە.