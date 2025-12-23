تەقینەوەی گەورەیگ لەناو زانکۆی ناگۆيا لە پارێزگای ئايتشی لە ژاپۆن

شەفەق نيوز- تۆكيو

تەقینەوەیگ گەورە کە مەزەنە کریەێد لە مادەیگ کیمیایی بویە، ئمڕوو سێشەممە، زانکۆی ناگۆیا لە ناوچەی تشيكوسا سەروە پارێزگای ئايتشی لە ژاپۆن هاوردە لەرزە مەوقەی کارەیل پاکەوکردن.

بەش وەرگری شارستانی ئاگاداری لە تەقینەوەگە ئەرای رەسی، و ئاژانس كيودو لە بەیانامەیل پولیس وت: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ.

هیمان مدووەیل تەقینەوەگە دیاری نەکریانە، و زانیاری لەبان شمارەی زەخمدارەیل و سەختی زەخمەیلیان نییە، وەگورەی "Japan Daily".