تەقینەوەی گەورەیگ لە پایتەخت مەکسیک

شەفەق نيوز- مەكسيكۆ

تەقینەوەی گەورەیگ لە گەڕەک "باسيو دی تاكسكينا" لە مەکسیک، شەفەق ئمڕوو شەممە، لە ئەنجام نزەکردن گاز لەناو شوقەیگ بویە مدوو رمیان بینایگ شەش قاتی.

پارچە ڤیدیۆییگ لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوی نشان دەێد مەوقەی تەقینەوەگە لەناو ئەو گەڕەکە سەروە شارەوانی "كويواكان"، و ویرانی بیناگە و ناوچەی دەورگردی.

پارچە ڤیدیۆ مەوقەی تەقینەوەگە دەرخەێد کە پەنجەرە و تەیمانەیل و ماشینەیل ئەو شوینە شکنێد، و پەراشە لە شوینەیل فراوانیگ بڵاو بوود.

دەسەڵاتەیل لە راپۆرتەیلیگ وتن: تەقینەوەگە بویە مدوو زەخمداری پەنج کەس لەلای کەمەو.

دەسەڵاتەیل وتنیش: 2500 کەس لەناو 280 شوقە دەرکریا، و تەقینەوە زەیەک وە هەفت بینا رەسان.